Gopalpur Vidhan Sabha Chunav Result: क्या जदयू का किला तोड़ पाएंगे निर्दलीय गोपाल मंडल? महागठबंधन और बसपा भी रेस में

डिजिटल डेस्क,गोपालपुर(भागलपुर)। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भागलपुर जिले में आने वाली गोपालपुर विधानसभा सीट की खूब चर्चा हुई। जिसके बाद हर किसी की नजर इस सीट के रिजल्ट पर टिकी हुई है। एनडीए की तरफ से जदयू ने इस सीट पर पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया है।

गोपालपुर विधानसभा सीट(Gopalpur vidhan sabha Election Result 2025) पर 2005 से जदयू का कब्जा रहा है। लेकिन इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। दरअसल जदयू से टिकट कटने के बाद नरेन्द्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़(Gopalpur election Result) रहे हैं। वहीं महागठबंधन की तरफ से वीआईपी ने प्रेम सागर उर्फ डबलू यादव को यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है।