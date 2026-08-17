पूर्व JDU MLA गोपाल मंडल 2027 में करेंगे RJD ज्वाइन; MP अजय मंडल को बताया- काला नाग, ऊर्जा मंत्री बुलो गोरका नाग

डिजिटल डेस्क, भागलपुर। अपने अतरंगी अंदाज, बेबाक बयानों और विवादों के कारण हमेशा सुर्खियों में रहने वाले गोपालपुर के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल का एक नया विवादित वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में गोपाल मंडल ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सरकार के ऊर्जा मंत्री और भागलपुर के सांसद पर बेहद तीखा और अमर्यादित व्यक्तिगत हमला बोला है।

गोपाल मंडल ने भागलपुर के जदयू सांसद अजय मंडल और बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल की तुलना जहरीले सांपों से कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से अपनी जान को खतरा बताते हुए वर्ष 2027 में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) में शामिल होने का खुला एलान कर दिया है।

जानिए कौन हैं अजय मंडल और बुलो मंडल, जिन पर साधा निशाना गोपाल मंडल के निशाने पर आए दोनों नेता भागलपुर और कोसी-सीमांचल की राजनीति के बड़े चेहरे हैं: सांसद अजय मंडल: अजय मंडल वर्तमान में जनता दल (यूनाइटेड) से भागलपुर लोकसभा सीट के लगातार दूसरी बार सांसद हैं। वे इससे पहले नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से भी विधायक रह चुके हैं और क्षेत्र में अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के मजबूत नेता माने जाते हैं।

अजय मंडल वर्तमान में जनता दल (यूनाइटेड) से भागलपुर लोकसभा सीट के लगातार दूसरी बार सांसद हैं। वे इससे पहले नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से भी विधायक रह चुके हैं और क्षेत्र में अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के मजबूत नेता माने जाते हैं। ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल: शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल वर्तमान में बिहार सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं और गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं। वे पूर्व में राजद के टिकट पर भागलपुर से सांसद भी रह चुके हैं, जो बाद में जदयू में शामिल होकर ब‍िहार के सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे हैं। 'मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, दोनों सिर्फ जहर उगलते हैं' सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में गोपाल मंडल कहते दिख रहे हैं, "मनुष्य दो प्रकार का होता है— एक गाय के समान और दूसरा सांप के समान। गाय घास-भूसा खाकर अमृत जैसा दूध देती है, लेकिन जो सर्प के समान होता है, उसके भीतर केवल जहर रहता है और वह केवल जहर ही उगलता है।"

उन्होंने आगे कहा कि भागलपुर के दो बार के सांसद अजय मंडल 'काला नाग' हैं, जबकि ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल 'गोरका (गोरा) नाग' हैं। ये दोनों सिर्फ फुफकारते हैं और जहर उगलने का काम करते हैं। 'CM सम्राट चौधरी से डर लगता है, 2027 में जाएंगे RJD' वीडियो में मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए गोपाल मंडल ने कहा, "2027 में हम राजद ज्वाइन करेंगे, नहीं तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हमको मरवा देंगे। सम्राट चौधरी बड़ा खतरनाक आदमी है, डर लगता है हमको। लेकिन हम भी फाइटर हैं, लड़ाकू हैं और हम भी देख लेंगे। सम्राट चौधरी कुछ नहीं हैं, वह अपने आपको हीरो समझते हैं।"

अपने आपराधिक मुकदमों पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा, "हम अपने वचन से पीछे नहीं हटते। हम अपराधी नहीं हैं, लेकिन किसी तरह हालात में फंस गए। सात मर्डर केस में हम फंस गए, जो गलत है, इसमें कोई दूसरी कहानी है।"

4 बार रहे विधायक, बैरिकेडिंग कूदने से लेकर बयानों तक चर्चा में नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल स्थित गोपालपुर विधानसभा सीट से लगातार चार बार विधायक रह चुके हैं। हाल ही में भागलपुर में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मंच तक पहुंचने के लिए वीआईपी बैरिकेडिंग फांदने का उनका वीडियो भी काफी चर्चा में रहा था।