'JDU को खा जाएगी BJP...', Ex MLA गोपाल मंडल बोले- अब मैं कांग्रेस का हुआ; दल बदला है तेवर नहीं

डिजिटल डेस्क, भागलपुर। जनता दल यूनाइटेड (JDU) को अलविदा कहकर कांग्रेस का दामन थामने वाले भागलपुर के गोपालपुर से चार बार के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने अपनी पुरानी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला है।

पाला बदलने के बाद गोपाल मंडल ने बड़ा सियासी बयान देते हुए कहा कि जनता दल यूनाइटेड का भविष्य अब पूरी तरह अंधकारमय है और आने वाले दिनों में भाजपा जदयू को पूरी तरह 'खा' जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका राजनीतिक भविष्य अब कांग्रेस में ही सुरक्षित और उज्ज्वल है।

दिल्ली में हुई बात, जदयू में नीतीश कुमार का प्रभाव घटा गोपाल मंडल ने कहा कि उन्होंने दिल्ली जाकर कांग्रेस के कई वरिष्ठ व शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी। नेताओं ने उन्हें तत्काल सदस्यता ग्रहण करने को कहा था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि से जुड़े कार्यक्रमों के कारण प्रक्रिया में थोड़ा विलंब हुआ।

उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अब विधिवत रूप से कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। जदयू पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा, "जदयू में अब बचा ही क्या है? वह पार्टी अब समाप्त होने के कगार पर है। नीतीश कुमार जी का पार्टी में अब कोई खास महत्व नहीं रह गया है। कुछ अन्य नेता पार्टी चला रहे हैं, जिन्होंने पूरी पार्टी का नाश कर दिया है। जदयू की सियासी ताकत अब खत्म हो चुकी है।"

टिकट कटने पर लड़े निर्दलीय पूर्व विधायक ने अपनी राजनीतिक परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि जदयू ने इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद वे गोपालपुर विधानसभा से निर्दलीय मैदान में उतरे, हालांकि उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा।

भाजपा सरकार से बताया जान का खतरा उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के बाद से वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और भाजपा की मौजूदा सरकार से उनकी जान को गंभीर खतरा बना हुआ है। उन्होंने भाजपा को अमीरों और सामंतों की पार्टी करार देते हुए कहा कि देश में केवल महंगाई बढ़ी है और छात्र-युवाओं के साथ लगातार अन्याय हो रहा है।

कांग्रेस को बताया देशभक्त गोपाल मंडल ने कहा कि कांग्रेस एक सच्ची देशभक्त पार्टी है और वह कभी 'वंदे मातरम' या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान नहीं करती। उन्होंने ऐलान किया कि वे बिहार में कांग्रेस संगठन को धरातल पर मजबूत करेंगे और आगे कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा (सांसद) का चुनाव लड़ेंगे।