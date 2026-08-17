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भागलपुर: बाबा के दरबार में चेन उड़ाती शातिर महिला गिरफ्तार, मासूम को भी नहीं बख्शा; पार कर लिया लॉकेट

By Kaushal Kishore Mishra Edited By: Rajat Mourya
Updated: Mon, 17 Aug 2026 08:51 PM (IST)

भागलपुर में श्रावण की तीसरी सोमवारी पर बाबा वृद्धेश्वर नाथ मंदिर में एक महिला के गले से सोने की चेन चोरी हो गई, जिसमें जमालपुर की एक महिला को पकड़ा गया।

बाबा के दरबार में चेन उड़ाती शातिर महिला गिरफ्तार, मासूम को भी नहीं बख्शा (AI Generated Image)

बाबा के दरबार में चेन उड़ाती शातिर महिला गिरफ्तार, मासूम को भी नहीं बख्शा (AI Generated Image)

HighLights

  1. श्रावण सोमवारी पर मंदिर में महिला के गले से चेन चोरी।

  2. जमालपुर की जूही देवी को चोरी के आरोप में पकड़ा गया।

  3. लोहिया पुल पर छह वर्षीय बच्चे का सोने का लॉकेट चोरी।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। बाबा वृद्धेश्वर नाथ मंदिर में श्रावण मास की तीसरी सोमवारी पर भगवान शिव को जल अर्पित करने पहुंची महिला के गले से मंदिर परिसर में ही सोने की चेन काट ली गई।

महिला के शोर मचाने पर वहां मौजूद लोगों ने संदेह के आधार पर जमालपुर, मुंगेर की जूही देवी को पकड़ लिया और जोगसर थाने की पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसके पास से सोने की चेन बरामद कर ली है। महिला पुलिसकर्मियों की अभिरक्षा में जूही से पूछताछ की जा रही है।

चेन कटने की शिकार महिला ने पुलिस को बताया कि वह भगवान शिव को जल अर्पित कर रही थी। इसी दौरान उसे गले से सोने की चेन सरकने का एहसास हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो एक महिला तेजी से चेन लेकर वहां से निकल रही थी।

उसके हाथ में तांबे की लोटकी थी और वह भी उसके पीछे पूजा कर रही थी। महिला ने उसे चेन ले जाते देख लिया और लोगों की मदद से पकड़ लिया।

पुलिस के पहुंचने पर जूही ने पहले महिला पुलिसकर्मियों के सामने खुद को निर्दोष बताते हुए चेन काटने से इनकार किया। उसका कहना था कि उसे चेन मंदिर के फर्श पर गिरी मिली थी और उसने उसे उठा लिया था। हालांकि, पूछताछ में उसके बयान बदलने लगे। मंदिर परिसर के सीसी कैमरे में भी उसकी गतिविधियां कैद हुई हैं।

पूछताछ में जूही ने पुलिस को बताया कि वह जमालपुर रेलवे स्टेशन के समीप रहती है और उसके पति का नाम आशुतोष है। पुलिस उसे जोगसर थाने ले गई, जहां महिला पुलिसकर्मियों की निगरानी में पूछताछ जारी है। पुलिस पदाधिकारी ने चेन चोरी की शिकार महिला से मामले में प्राथमिकी के लिए आवेदन देने को कहा है।

लोहिया पुल पर छह वर्षीय बच्चे के गले से सोने की चकती काटी

इधर, कोतवाली थानाक्षेत्र स्थित लोहिया पुल (उल्टा पुल) पर सोमवार सुबह छह वर्षीय बच्चे के गले से उचक्का सोने की चकती काटकर फरार हो गया। गौराडीह के रामचंद्रपुर से बाजार आई गायत्री देवी के छह वर्षीय पोते के गले में सोने की बजरंगबली की चकती लाल डोरी में बंधी थी।

गायत्री देवी टोटो से मूंग उतार रही थीं। इसी दौरान उनका पोता उनके पीछे खड़ा था। तभी पास खड़े उचक्के ने बच्चे के गले में पड़ी लाल डोरी काटी और सोने की चकती लेकर भाग निकला।

गायत्री देवी ने बताया कि वह रामचंद्रपुर, गौराडीह से मूंग लेकर बाजार आई थीं और उन्हें अपने पोते को विषहरी स्थान से दीप नगर ले जाना था। घटना की जानकारी उन्होंने कोतवाली थाने की गश्ती पुलिस को दी। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।