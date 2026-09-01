गोड्डा-पाकुड़ व जसीडीह-चकाई रेल लाइन को जल्द मंजूरी, जसीडीह में बनेगा दूसरा एंट्री गेट; STPI की नई बिल्डिंग तय

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Nishikant Dubey Meets Ashwini Vaishnaw: संथाल परगना और सीमावर्ती बिहार-झारखंड के क्षेत्रों में नए रेल मार्गों के जाल बिछाने, जंक्शनों के आधुनिकीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के बुनियादी ढांचे को विस्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने कई बड़ी परियोजनाओं पर अपनी सहमति दे दी है।

गोड्डा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे की केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ नई दिल्ली में हुई उच्चस्तरीय वार्ता में क्षेत्र की कई दशकों पुरानी महत्वपूर्ण मांगों को धरातल पर उतारने का रोडमैप तैयार किया गया।

गोड्डा-पाकुड़ नई रेल लाइन को इसी वर्ष मिलेगी अंतिम प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति; जसीडीह-चकाई-नवादा रेललाइन पर बनी सहमति

जसीडीह जंक्शन का होगा विश्वस्तरीय कायाकल्प; यात्रियों की सुविधा के लिए बनेगा भव्य 'सेकंड एंट्री गेट'

देवघर और गोड्डा से दुर्गापुर व रामपुरहाट के लिए चलेंगी सीधी लोकल ट्रेनें; नवनिर्मित देवघर बाईपास रेल लाइन का रेल मंत्री करेंगे उद्घाटन

आईटी सेक्टर और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए देवघर/संथाल परगना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (STPI) की बनेगी अत्याधुनिक नई बिल्डिंग इस बैठक में विशेष रूप से गोड्डा-पाकुड़ और जसीडीह-चकाई-नवादा नई रेल परियोजनाओं को गति देने, जसीडीह जंक्शन के पुनर्विकास और युवाओं के रोजगार के लिए नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (STPI) के निर्माण पर अंतिम सहमति बनी। गोड्डा-पाकुड़ रेल लाइन को इसी वर्ष मिलेगी मंजूरी संथाल परगना के दो प्रमुख जिलों को सीधे जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित गोड्डा-पाकुड़ नई रेल लाइन परियोजना को इसी वित्तीय वर्ष में अंतिम प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति मिल जाएगी। इस रेल लाइन के बनने से न केवल यात्रियों का सफर आसान होगा, बल्कि क्षेत्र में कोयला, पत्थर और कृषि उत्पादों की ढुलाई को नई रफ्तार मिलेगी। इसके साथ ही झारखंड और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण जसीडीह-चकाई-नवादा रेल लाइन परियोजना के तकनीकी व वित्तीय पहलुओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है।

जसीडीह में बनेगा दूसरा एंट्री गेट द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाले देश-विदेश के लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मुख्य रेल द्वार 'जसीडीह जंक्शन' को वर्ल्ड क्लास स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। स्टेशन पर यात्रियों के भारी दबाव को देखते हुए वहां एक और भव्य 'दूसरा प्रवेश द्वार' (सेकंड एंट्री गेट) तथा सर्कुलेटिंग एरिया का निर्माण कराया जाएगा।

देवघर बाईपास का होगा उद्घाटन इसके अलावा, देवघर में ट्रेनों के सीधे परिचालन के लिए तैयार की गई नवनिर्मित 'देवघर बाईपास रेलवे लाइन' का काम पूरा हो चुका है। इसका औपचारिक उद्घाटन स्वयं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा जल्द किया जाएगा।

दुर्गापुर और रामपुरहाट के लिए नई ट्रेनें व्यापारिक और दैनिक आवागमन को सुगम बनाने के लिए गोड्डा और देवघर से पश्चिम बंगाल के प्रमुख औद्योगिक शहर दुर्गापुर तथा शक्तिपीठ रामपुरहाट (तारापीठ) के लिए नई लोकल ट्रेनों के फेरे शुरू किए जाएंगे। इससे बंगाल, बिहार और झारखंड के बीच अंतरराज्यीय कनेक्टिविटी बेहद मजबूत होगी।