भागलपुर में खतरे के निशान से 21 सेमी नीचे पहुंची गंगा, फरक्का बराज के फाटक खुलने से जलस्तर घटने की उम्मीद
भागलपुर में गंगा का जलस्तर स्थिर होने की ओर है, जिससे बाढ़ की आशंका झेल रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि, निचले इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है और सामान्य जनजीवन प्रभावित है, जिसके घटने का इंतजार है।
HighLights
गंगा का जलस्तर अब स्थिर होने की ओर।
फरक्का बराज के फाटक खुलने से पानी घटेगा।
निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ का पानी।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। कई दिनों से लगातार बढ़ रही गंगा अब थमने की ओर है। मंगलवार शाम छह बजे से बुधवार सुबह छह बजे तक नदी का जलस्तर 33.41 से बढ़कर 33.47 मीटर पहुंचा। यानी 12 घंटे में छह सेंटीमीटर की वृद्धि हुई और बढ़ोतरी की औसत रफ्तार घटकर आधा सेंटीमीटर प्रति घंटे रह गई।
जल संसाधन विभाग का बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, भागलपुर के कार्यपालक अभियंता आदित्य प्रकाश के अनुसार बुधवार शाम तक गंगा का जलस्तर स्थिर होने और देर रात से घटने की संभावना है। इससे कई दिनों से बाढ़ की आशंका झेल रहे शहर और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है।
फरक्का की निकासी का असर एक-दो दिन में दिखेगा
आदित्य प्रकाश ने बताया कि बनारस, प्रयागराज समेत गंगा के ऊपरी हिस्सों में जलस्तर कम हो रहा है। इसके साथ ही फरक्का बराज के अधिकतर फाटक खुले हैं, जिससे पानी की निकासी बढ़ी है। इसका असर भागलपुर में तत्काल नहीं, बल्कि अगले एक-दो दिनों में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने की संभावना है। जलस्तर स्थिर होने के बाद इसके घटने का क्रम शुरू होने की उम्मीद है।
भागलपुर में गंगा का खतरे का निशान 33.68 मीटर है। बुधवार सुबह 33.47 मीटर जलस्तर के साथ नदी अब भी खतरे के निशान से 21 सेंटीमीटर नीचे है। चेतावनी स्तर 32.68 मीटर पार हो चुका है।
पानी घटने की उम्मीद, लेकिन निचले इलाकों में संकट बरकरार
गंगा के स्थिर होने की संभावना भले ही राहत दे रही हो, लेकिन निचले इलाकों में बाढ़ का पानी अभी चारों ओर फैला है। शहर में माणिक सरकार, बूढ़ानाथ ,आदमपुर आदि के गंगा से सटे हिस्सों में पानी का दबाव बना हुआ है। नाथनगर क्षेत्र के निचले हिस्सों में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
पानी फैलने से गलियों और संपर्क मार्गों पर आवागमन प्रभावित है। रोजमर्रा के काम के लिए लोगों को पानी के बीच से होकर निकलना पड़ रहा है। बच्चों के स्कूल आने-जाने में भी परेशानी हो रही है। जलस्तर स्थिर होने के बाद भी जमीन पर फैले पानी को निकलने में समय लग सकता है।
सबौर के गांवों में घर-आंगन तक पहुंचा पानी
सबौर प्रखंड में स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण है। रजंदीपुर, बाबूपुर, बगडेर, घोषपुर, फरका, इंग्लिश, मासाढ़ू, ममलखा, अठगामा और राजपुर समेत कई गांवों के निचले हिस्सों में पानी फैल चुका है। कई जगह ग्रामीण सड़कों पर पानी रहने से संपर्क प्रभावित है।
जिन रास्तों से ग्रामीण रोज बाजार, स्कूल, अस्पताल और अन्य जरूरी कामों के लिए आते-जाते हैं, वहां पानी भरने से उनकी दिनचर्या बदल गई है। ग्रामीणों को अब गंगा के बढ़ने की चिंता से ज्यादा इस बात का इंतजार है कि पानी कब उतरना शुरू होगा।
अब घटने की खबर का इंतजार
लगातार बढ़ते जलस्तर ने पिछले कई दिनों में तटवर्ती क्षेत्रों के लोगों की चिंता बढ़ा दी थी। अब बुधवार शाम से स्थिरता और देर रात से गिरावट की संभावना ने राहत की उम्मीद पैदा की है। हालांकि पानी का फैलाव अभी बना हुआ है, इसलिए प्रशासन और जल संसाधन विभाग की निगरानी जारी रहेगी।
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