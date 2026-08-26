भागलपुर में गंगा और चंपा नदी को मिलेगा नया जीवन, 170 करोड़ की लागत से बनेगा रिवर फ्रंट; 39 करोड़ से लगेंगे 2 STP
भागलपुर में गंगा और चंपा नदियों के लिए 170 करोड़ रुपये का अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान तैयार हुआ है, जिसमें इको-फ्रेंडली रिवरफ्रंट और बाढ़ नियंत्रण पर जोर दिया गया है।
HighLights
गंगा-चंपा नदी के लिए 170 करोड़ का प्रोजेक्ट।
चंपा नदी पर दो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे।
बाढ़ नियंत्रण हेतु तटों पर बहुस्तरीय दीवारें।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। शहर से गुजरने वाली गंगा व चंपा नदी व्यवस्थित होंगे। बाढ़ नियंत्रण के लिए नदी के तटवर्ती में इको फ्रेंडली रिवर फ्रंट बनाया जाएगा।
जिससे चंपा नदी का 7.5 किलोमीटर और गंगा के तटवर्ती क्षेत्र का 11.3 किलोमीटर में पर्यावरण, सोशल, सांस्कृतिक व आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। इसे लेकर करीब 170 करोड़ रुपये का अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान प्रोजेक्ट तैयार हुआ है।
चंपा नदी के लिए कार्ययोजना बनी है। चंपा नदी में गिरने वाले बुनकर क्षेत्र के कैमिकल युक्त पानी और बरारी बियाडा के पानी के लिए दो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा।
चंपा नदी में गिरने वाले सभी नालों को एसटीपी से जोड़ा जाएगा। इसपर अनुमानित लागत 39 करोड़ की होगी। ट्रीटमेंट के बाद बुनकरों द्वारा उपयोग किया जाएगा।
नदी के तट से कचरा हटाकर पार्क विकसित होगा। व्यवसायिक व पर्यटन क्षेत्र विकसित करने को बुनकर हाट बनाया जाएगा। डाल्फिन सेंच्यूरी के पर्यटन के लिए बिना मोटर का वोट का संचालन, बरारी रिवर फ्रंट में बैठने की व्यवस्था के साथ खानपान की सुविधा, आर्ट एंड कल्चर के साथ शहर के ऐतिहासिक पहचान का बोर्ड लगे।
मंगलवार को भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड सभागार में बैठक हुई। आल इंडिया इंस्टीच्यूट आफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नई दिल्ली और कंसल्टेंसी आईसीएफ की टीम लीडर मौजूद रहेंगे। राज्य के छह शहरों में भागलपुर भी शामिल है।
10 माह के सर्वे बाद बाढ़ नियंत्रण, नदियों के प्रबंधन, जल संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन को लेकर कार्ययोजना तैयार हुई। उपनगर आयुक्त व सिटी मैनेजर ने कहा कहा, नदी का सुंदरीकरण होगा, लेकिन इसमें पानी की व्यवस्था पर योजना तैयार हो।
नदी मेंं बाढ़ तक पानी रहता है, फिर नाले का पानी जमा होता है। चंपा के उद्गम स्थल से नदी में पानी लाने की व्यवस्था हो। एसटीपी के शोधन वाला पानी नदी में गिराया जाए, पानी के ठहराव को चेक डेम बने।
आईसीएफ की टीम लीडर रिदल ने बताया कि जलस्रोत लाने की योजना बनेगी। गंगा व चंपा के तट से 100 मीटर दूरी तक बफर जोन होगा।
मास्टर प्लान में इसका प्रविधान हो। नए कोई भवन नहीं बनाए जाए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में भवन नक्शा की स्वीकृति नहीं मिलेगा।
टीएमबीयू के सेंट्रल लाइब्रेरी के पास तालाब में गाद हटाकर जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसमें एसटीपी के शोधन का पानी भरकर मछली पालन किया जाएगा।
बूढ़ानाथ घाट पर बांस का प्लेटफार्म बनाए। गंगा के तटवर्ती क्षेत्र के प्राकृतिक बफर को वापस लाना होगा। इस योजना की स्वीकृति नगर विकास एंव आवास विभाग देगी। इसके बाद नमामि गंगे से आवंटन मिलने पर कार्य होगा।
नदी के तट पर बसे क्षेत्र को बाढ़ से मिलेगी निजात
नदी किनारे बाढ़ लेवल को चिह्नित करते हुए रिटेरिंग वाल बनाया जाएगा। इकोलाजिकल रेस्टोरेशन और मत्स्य पालन पर आधारित योजना तैयार की गई। तट पर पक्का रिटेनिंग वाल के बदले मल्टीलेवल दीवार बनाई जाएगी।
रिपेरियन बफर जोन विकसित किए जाएंगे। इसके लिए घास, झाड़ियों, नरकट और बाढ़ सहन करने वाले देशी पौधों की बहुस्तरीय पौधारोपण व्यवस्था की जाएगी। प्रस्तावित योजना में करीब 7.5 से 15 मीटर या उससे अधिक चौड़ा सतत इकोलाजिकल बफर जोन बनेगा।
नदी तट को मजबूत करने के लिए कंक्रीट आधारित कठोर निर्माण के बजाय साफ्ट इंजीनियरिंग और बायो इंजीनियरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें कोयर मैटिंग, जैव-अवक्रमणीय जियोटेक्सटाइल, बांस से बने सुदृढ़ीकरण ढांचे और स्थानीय नदी पत्थरों से बने गेबियन बाक्स का उपयोग किया जाएगा।
इससे कटाव रोकने के साथ नदी के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखने में मदद मिलेगी। वनस्पति आधारित बफर और फाइटोरेमेडिएशन बेड विकसित किए जाएंगे।
इससे नदी में पहुंचने वाले प्रदूषक तत्वों और तलछट को कम करने में मदद मिलेगी। नदी तट सुधार और मछली प्रजनन क्षेत्र विकसित करने पर जोर दिया गया है।
डाल्फिन के संवेदनशील क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। इसके लिए बांस और पत्थर के मिश्रित ढांचे का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है।
रेत के टापुओं और वेटलैंड का संरक्षण
योजना के एक माड्यूल में डायनेमिक सैंडबार, दियारा और वेटलैंड क्षेत्रों के संरक्षण एवं विकास पर भी जोर दिया गया है। इनके संरक्षण के लिए नगर विकास के नियमों और बायलाज में भी आवश्यक प्रावधानों के अनुरूप योजना बनाने की बात कही गई है।
नदी किनारे पक्षियों और परागण करने वाले जीवों के लिए विशेष लैंडस्केप तथा फारेजिंग क्लस्टर भी विकसित किए जाएंगे। इससे पक्षियों और अन्य जैव विविधता को संरक्षण मिलेगा।
वर्तमान एसटीपी शहर के लायक नहीं
शहर के सभी नाले 45 एमएलडी क्षमता के एसटीपी से नहीं जुड़े हैं। 20 साल बाद शहर की आबादी सात लाख से अधिक होगा। इसके 76 एमएलडी क्षमता का प्लांट जरूरी है।
वहीं, नाले का पानी शोधन कर नदी में नहीं प्रवाहित करना है। इसका उपयोग उद्योग, निर्माण कार्य व कृषि में करना है। मगर ऐसा नहीं हो रहा है।
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