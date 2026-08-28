भागलपुर में गंगा-कोसी के रौद्र रूप से हड़कंप, सभी अधिकारियों-कर्मियों की छुट्टियां रद

जागरण संवाददाता, भागलपुर। गंगा और कोसी के लगातार बढ़ते जलस्तर तथा संभावित बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले और अनुमंडल स्तर पर पदस्थापित सभी अधिकारियों व कर्मियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद कर दी हैं। जिलाधिकारी ने सभी को अपने-अपने मुख्यालय में रहने का निर्देश दिया है। इसमें प्रखंड व अंचल स्तर के अधिकारियों के साथ सभी तकनीकी पदाधिकारी भी शामिल हैं।

प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि गंगा और कोसी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। कई स्थानों पर जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर या चेतावनी स्तर के आसपास पहुंच गया है। इससे आकस्मिक एवं अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है।

संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मानक संचालन प्रक्रिया के तहत राहत व बचाव कार्य सुचारु रूप से संचालित करने के लिए अधिकारियों व कर्मियों की मुख्यालय में उपलब्धता जरूरी है। स्वीकृत अवकाश पर गए कर्मी तत्काल लौटें प्रशासन ने पहले से स्वीकृत अवकाश पर गए सभी अधिकारियों व कर्मियों को अविलंब वापस लौटकर मुख्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया है। उन्हें बाढ़ से संबंधित राहत, बचाव और निगरानी कार्यों में सहयोग करना होगा। अत्यंत विशेष परिस्थिति में ही सक्षम स्तर से पूर्व अनुमति लेने के बाद मुख्यालय छोड़ा जा सकेगा।