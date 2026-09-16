मालदा-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन का ऐलान : फरक्का, साहिबगंज, कहलगांव, भागलपुर और पटना होकर चलेगी; UP भी करेगी प्रवेश

जागरण संवाददाता, भागलपुर। आगामी दुर्गा पूजा, दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ के दौरान दिल्ली और बिहार-बंगाल के बीच सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। त्योहारों के सीजन में ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए पूर्व रेलवे ने मालदा टाउन से आनंद विहार टर्मिनल (दिल्ली) के बीच भागलपुर होकर स्पेशल ट्रेन चलाने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। इस पूजा स्पेशल के चलने से भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमालपुर और साहिबगंज क्षेत्र के प्रवासियों को त्योहार में घर आने-जाने के लिए कन्फर्म सीट की सहूलियत मिलेगी।

जारी आधिकारिक समय सारणी के मुताबिक, ट्रेन संख्या 03435 मालदा टाउन–आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन का परिचालन 12 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच किया जाएगा। यह ट्रेन प्रत्येक सोमवार को मालदा टाउन से सुबह 09:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 01:40 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। इस अवधि में यह ट्रेन कुल 8 फेरे (ट्रिप) लगाएगी।

वापसी दिशा में ट्रेन संख्या 03436 आनंद विहार टर्मिनल–मालदा टाउन स्पेशल ट्रेन 13 अक्टूबर से 01 दिसंबर के बीच प्रत्येक मंगलवार को चलेगी। यह ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से दोपहर 02:50 बजे खुलेगी और अगले दिन रात 10:30 बजे मालदा टाउन पहुंचेगी। यह रैक भी दोनों ओर से कुल 8 फेरे पूरे करेगा।