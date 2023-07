Bhagalpur: श्रावणी मेला क्षेत्र में फैला आंखों का संक्रमण, हर दिन 100 से अधिक कांवरिया आ रहे चपेट में

Conjunctivitis भागलपुर श्रावणी मेला क्षेत्र में आई फ्लू फैल गया है। यहां हर रोज 100 से अधिक कांवरिए इसकी चपेट में आ रहे हैं। सबसे अधिक दिल्ली से आए कांवरिए इसकी चपेट में आ रहे हैं। सदर अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. सत्यदीप गुप्ता ने बताया आई फ्लू संक्रामक रोग है। यह तेजी से एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है।

Bhagalpur: श्रावणी मेला क्षेत्र में फैला आंखों का संक्रमण

Your browser does not support the audio element.