किसी ने शुरू की किराना दुकान तो किसी ने खरीदी सिलाई मशीन, मुख्यमंत्री रोजगार योजना से महिलाओं ने भरी उड़ान

जागरण संवाददाता, भागलपुर। गीता देवी का नाम उन महिलाओं में शुमार है, जिन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्राप्त राशि से अपने लिए नई आजीविका की शुरूआत की है। उन्हें उम्मीद है कि किराना दुकान के रूप में अपने इस नए व्यवसाय से वह अपने परिवार की तरक्की की राह पर अग्रसर कर सकेंगी।

गीता देवी गोपालपुर प्रखंड के गोसाईंगांव की रहने वाली है। ऐसी कई महिलाएं हैं जो आत्मनिर्भर हो रहीं हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से मिली सहायता ने कई महिलाओं की जिंदगी बदल दी है। महिलाएं अपने मन के मुताबिक कार्य कर रहीं हैं। परिवार के आय में वृद्धि कर रहीं हैं।

कई महिलाएं गांव में दुकान खोल ली है तो कोई सिलाई मशीन खरीदकर कपड़ा सीने का काम कर रहीं हैं। कई महिलाएं सिल्क का धागा खरीदकर खुद से दुपट्टा तैयार कर रहीं हैं। कोई फोटो कॉपी मशीन खरीदकर घर बैठे आमदनी कर रहीं हैं।

जिले के चार लाख 28 हजार 86 महिलाओं के खाते में दस हजार भेजी गई है। दस हजार की राशि से महिलाएं बड़ा रोजगार खड़ा करना चाह रहीं हैं। रोजगार की शुरूआत कर चुकीं महिलाओं का कहना है कि मुख्यमंत्री दो लाख रुपये देने का भरोसा दिया है। अगर दो लाख रुपये मिल जाते हैं तो व्यवसाय का दायरा बड़ा करेंगे।

नीतू ने खोली किराना दुकान धांधी बेलारी सुल्तानगंज की रहने वाली नीतू देवी अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से मिली सहायता ने नीतू के सपने को साकार कर दिया है। नीतू को 26 सितंबर को दस हजार रुपये प्राप्त हुई। इस राशि से उन्होंने अपने गांव में किराना दुकान का व्यवसाय शुरू किया। इससे जहां एक ओर ग्रामीणों को आवश्यक वस्तुएं सुलभ रूप से मिल रही है, वहीं नीतू के परिवार की आय में वृद्धि हो रही है।

रूनिया ने बकरी पालन को चुना गोपालपुर प्रखंड के गोसाईगांव पंचायत की रूनिया देवी को 26 सितंबर को दस हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। इससे उन्होंने बकरी पालन का कार्य प्रारंभ किया। इससे गांव की अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार के लिए प्रेरणा मिली।

रूनिया देवी बकरी पालन के व्यवसाय को विस्तार करना चाहती है, ताकि और अधिक बकरियों का पालन कर अपनी आमदनी को बढ़ाया जा सके। अपनी योजना को सफल बनाने के लिए निरंतर परिश्रमरत हैं। लक्ष्मी ने खरीदी सिलाई मशीन जगदीशपुर प्रखंड के खीरीबांध की रहने वाली लक्ष्मी देवी को 26 सितंबर को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दस हजार रुपये प्राप्त हुई। इस राशि से उन्होंने सिलाई मशीन खरीदी है। अब वह कपड़ों की सिलाई से अपने घर की आमदनी बढ़ाएगी।

लक्ष्मी देवी कहती है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत मेरे बैंक खाता में दस हजार रुपये प्राप्त हुए हैं। बहुत पहले से ही वह अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहती थी। मुख्यमंत्री की पहल पर उनका यह सपना साकार हो सका है।

मशरूम की खेती करेंगी ललिता विशनपुर जिच्छो गोराडीह की ललिता देवी को तीन अक्टूबर को दस हजार रुपये प्राप्त हेने का संदेश आया। इस राशि से वह मशरूम की खेती प्रारंभ करने जा रही है। मैं मशरूम से आचार बनाकर बेंचुंगी। वह पहले दूसरे के घर जाकर आचार बनाने की काम करती थी।

इसके बदले में उन्हें प्रतिदिन सौ रुपये मजदूरी मिलती थी। इतनी कम राशि से उन्हें अपने घर के खर्चों को पूरा कर पाना मुश्किल हो रहा था। ललिता देवी को अब अपना सपना साकार होता दिख रहा है। अंजू ने खरीदी फोटोकॉपी मशीन नाथनगर पंचायत के नूरपुर पंचायत की अंजू कुमारी सगुन जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य है। 26 सितंबर को इन्हें दस हजार रुपये की राशि प्राप्त हुई। इस राशि से उन्होंने फोटो कॉपी मशीन खरीदी है। इससे वह नए व्यवसाय की शुरूआत की है।

वह कहती है कि इस योजना के तहत यदि आगे भी राशि मिली तो उससे वह अपनी दुकान का विस्तार करेगी और फोटो कापी के साथ-साथ अन्य प्रकार की सेवाओं की शुरूआत करेगी। इससे परिवार की आमदनी में बढ़ोत्तरी होगी।

बीबी शबनम हैंडलूम के कारोबार में भरेंगी रंग जगदीशपुर प्रखंड के हबीबपुर पंचायत की बीबी शबनम को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दस हजार की राशि प्राप्त हुई। इससे वह अपने हैंडलूम के कारोबार में मुनाफे का रंग भर सकेंगी। राशि मिलने से उन्होंने रेशमी धागे की खरीद की है। इससे वह दुपट्टा तैयार कर रहीं हैं।