DRM ने किया सोनपुर-कटिहार रेलखंड का गहन निरीक्षण; अमृत भारत स्टेशन योजना के कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश
सोनपुर रेल मंडल के डीआरएम अमित सरन ने सोनपुर-बरौनी और बरौनी-कटिहार रेलखंड का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन, यात्री सुविधाओं और अमृत भारत स्टेशन योजना के कार्यों की समीक्षा कर समय पर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
HighLights
डीआरएम अमित सरन ने सोनपुर-कटिहार रेलखंड का निरीक्षण किया।
सुरक्षा, यात्री सुविधा और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया।
अमृत भारत स्टेशन योजना के कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश।
संवाद सहयोगी, नवगछिया (भागलपुर)। सोनपुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) अमित सरन ने बुधवार को सोनपुर-बरौनी एवं बरौनी-कटिहार रेलखंड का सघन वार्षिक/विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया। इस विशेष निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य मुख्य रेलमार्ग पर ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन (Safety), स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की उपलब्धता, परिसरों में उच्च स्तरीय स्वच्छता और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत चल रहे पुनर्विकास कार्यों की वास्तविक प्रगति की समीक्षा करना था।
निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि संरक्षा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
शाहपुर पटोरी और खगड़िया में अमृत भारत कार्यों की समीक्षा
निरीक्षण अभियान की शुरुआत में डीआरएम शाहपुर पटोरी स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई (IPS) रूम, रिले रूम, पैनल रूम, बैटरी रूम और स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया का गहन मुआयना किया। उन्होंने अमृत भारत योजना के तहत चल रहे कार्यों का स्थल निरीक्षण करते हुए कार्यदायी एजेंसियों और रेल अधिकारियों को तय समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निर्माण पूरा करने के सख्त निर्देश दिए।
इसके बाद साहेबपुर कमाल और खगड़िया जंक्शन पर निरीक्षण किया गया। यहां भी सिग्नलिंग, पावर बैकअप से जुड़े तकनीकी कक्षों और यात्री शेड विस्तार के कार्यों को देखा गया तथा शेष कार्यों में तेजी लाने को कहा गया।
कुर्सेला, सेमापुर और काढ़ागोला रोड का लिया जायजा
बरौनी-कटिहार रेलखंड पर आगे बढ़ते हुए मंडल रेल प्रबंधक ने:
कुर्सेला जंक्शन: पैनल रूम व स्टेशन परिसर का निरीक्षण कर रेल परिचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं की पड़ताल की।
सेमापुर स्टेशन: पैनल रूम, अनारक्षित टिकट प्रणाली (UTS), आरक्षण केंद्र (PRS), बुकिंग कार्यालय तथा इलेक्ट्रॉनिक मोशन वे-ब्रिज का बारीकी से निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
काढ़ागोला रोड स्टेशन: टिकट काउंटरों, वेटिंग हॉल और सर्कुलेटिंग एरिया का जायजा लेते हुए यात्रियों की सहूलियत के लिए साफ-सफाई के स्तर को 24 घंटे उच्च बनाए रखने पर बल दिया।
संरक्षा और स्वच्छता पर विशेष जोर
निरीक्षण के समापन पर डीआरएम अमित सरन ने मंडल के अधिकारियों और मैदानी कर्मचारियों को निर्देशित किया कि ट्रेनों के सुरक्षित व समयबद्ध परिचालन के साथ-साथ यात्री सुविधाओं के उन्नयन पर निरंतर ध्यान दिया जाए। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के सभी प्रोजेक्ट्स को निर्धारित गाइडलाइन के अनुरूप पूरा करने की हिदायत दी।