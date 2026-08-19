DRM ने किया सोनपुर-कटिहार रेलखंड का गहन निरीक्षण; अमृत भारत स्टेशन योजना के कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश

संवाद सहयोगी, नवगछिया (भागलपुर)। सोनपुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) अमित सरन ने बुधवार को सोनपुर-बरौनी एवं बरौनी-कटिहार रेलखंड का सघन वार्षिक/विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया। इस विशेष निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य मुख्य रेलमार्ग पर ट्रेनों के सुरक्षित परिचालन (Safety), स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं की उपलब्धता, परिसरों में उच्च स्तरीय स्वच्छता और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत चल रहे पुनर्विकास कार्यों की वास्तविक प्रगति की समीक्षा करना था।

निरीक्षण के दौरान डीआरएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि संरक्षा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शाहपुर पटोरी और खगड़िया में अमृत भारत कार्यों की समीक्षा निरीक्षण अभियान की शुरुआत में डीआरएम शाहपुर पटोरी स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई (IPS) रूम, रिले रूम, पैनल रूम, बैटरी रूम और स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया का गहन मुआयना किया। उन्होंने अमृत भारत योजना के तहत चल रहे कार्यों का स्थल निरीक्षण करते हुए कार्यदायी एजेंसियों और रेल अधिकारियों को तय समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निर्माण पूरा करने के सख्त निर्देश दिए।