Dibrugarh Rajdhani Express: डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस पर पथराव से यात्रियों में अफरातफरी, RPF ने दर्ज की FIR
Dibrugarh New Delhi Rajdhani Express: डिब्रूगढ़-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस पर पथराव होने से यात्रियों में अफरातफरी मच गई। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने घटना की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन सतर्क है। कटिहार से ट्रेन खुलने के बाद बोगी संख्या बी 10 पर पथराव किया गया।
संवाद सूत्र, नवगछिया। Dibrugarh New Delhi Rajdhani Express डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली को जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस जिसकी गाड़ी संख्या 20503 है। इस पर कटिहार-बरौनी रेलखंड के बीच पथराव करने को लेकरआरपीएफ के द्वारा मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में आरपीएफ पदाधिकारी के द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। घटना गुरुवार शाम की बताई गई है। जब राजधानी एक्सप्रेस कटिहार स्टेशन से नई दिल्ली के लिए चली, तो कटिहार सेमापुर स्टेशन के बीच बोगी संख्या बी 10 पर पत्थर मारने से उसका शीशा टूट गया।
डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस पर पथराव से ट्रेन में बैठे यात्र में हड़कंप मच गया। इस घटना को लेकर देर रात कंट्रोल के द्वारा सूचना देने के बाद नवगछिया आरपीएफ के द्वारा तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मालूम हो कि कटिहार रेल खंड में नवगछिया स्टेशन के बीच पथराव की ऐसी घटनाएं पूर्व में भी हो चुकी हैं। जिसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। रेल प्रशासन की ओर से स्टेशन के किनारे बसे गांव के लोगों को जागरूक किया गया है।
ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं, न्यू फरक्का एक्सप्रेस में नहीं चढ़ सके तीन दर्जन यात्री
भागलपुर : विक्रमशिला एक्सप्रेस से पैसेंजर ट्रेन तक शनिवार को काफी भीड़ रही। भीड़ के कारण कई यात्री नहीं चढ़ पाए। इधर, यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया का सामियाना उड़ गया। इसकी वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।विक्रमशिला एक्सप्रेस के जनरल बोगियों में सीट के लिए शनिवार को भी मारामारी की स्थिति रही। नंबरिंग सिस्टम से पहले 700 लोगों के चढ़ाया गया। इसके बाद 350 से अधिक लोग सवार हुए। बोगियों में पैर रखने की जगह नहीं थी। इससे भी खराब स्थिति मालदा से दिल्ली तक चलने वाली 14003 न्यू फरक्का एक्सप्रेस और भागलपुर-साहिबगंज स्पेशल ट्रेन की थी। न्यू फरक्का एक्सप्रेस की भी जनरल बोगियों में चढ़ने के लिए धक्का-मुक्की की स्थिति रही। इस ट्रेन में खचाखक भीड़ का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बोगियों के गेट जाम हो गए थे। शौचालय तक में लोग घुसे हुए थे। चढ़ने के लिए जगह नहीं थी। इसके कारण भवेश कुमार, मनीष, कुंदन, दीपक, प्रवीण कुमार के अलावा बांका के 11 लोग सहित तीन दर्जन से अधिक यात्री इस ट्रेन में नहीं चढ़ सके।
जनरल टिकट कटाने के लिए काउंटरों व एटीवीएम पर लगी भीड़
लोगों ने बताया कि सुबह आठ बजे ही स्टेशन पहुंच गए थे। जनरल टिकट काउंटरों सहित एटीवीएम से टिकट कटाने के लिए भीड़ लगी थी। जिसके कारण टिकट कटाने में एक घंटे से ज्यादा समय लगे। न्यू फरक्का एक्सप्रेस पकड़ने के लिए स्टेशन पर पांच घंटे इंतजार करना पड़ा। लेकिन भीड़ के कारण ट्रेन में नहीं चढ़ सके। सभी लोग दिल्ली जा रहे थे। साहिबगंज-भागलपुर स्पेशल ट्रेन में क्षमता से तीन गुने अधिक भीड़ देखी गई। एक-एक बोगी में 100 की जगह 300-350 लोग सवार हुए। लोग एक-दूसरे पर लदे हुए थे। छठ के बाद भागलपुर से ट्रेनों की जनरल बोगियों में यात्रा करने वालों की संख्या डेढ़ लाख रही। टिकट की बिक्री से ये आंकड़ा सामने आया है।
विक्रमशिला, एलटीटी, जनसेवा, पटना-दुमका व सूरत एक्सप्रेस में मारामारी
सबसे ज्यादा भीड़ आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की रही जो सामान्य जिन्होंने सामान्य टिकट लेकर यात्रा की। दूसरे प्रदेशों में जनरल टिकट लेकर जाने वाले यात्रियों की संख्या 14 प्रतिशत रही। वहीं, रिजर्वेशन टिकट लेकर छठ के बाद 52 हजार लोगों ने यात्रा की। बाहर जाने के लिए दो दिन रिजर्वेशन ज्यादा रहा। छठ व्रत के पारण के बाद रिजर्वेशन ज्यादा रहे। टिकट बिक्री की ये संख्या भागलपुर से चलने वाली 34 ट्रेनों में ज्यादा रही। जिनमें विक्रमशिला, एलटीटी, जनसेवा, पटना-दुमका, अंग व सूरत एक्सप्रेस हैं। छठ के बाद जनरल टिकट लेकर 1 लाख 32 हजार 424 लोगों ने यात्रा की। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि होल्डिंग एरिया को अविलंब ठीक करने का निर्देश दिया गया है। एकाध दिन और भीड़ रहने की संभावना है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।