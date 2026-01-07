विजय सिन्हा की सख्ती का असर! हाई स्पीड में हो रहे दाखिल-खारिज, फटाफट निपटे 48 हजार मामले

जागरण संवाददाता, भागलपुर। उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के भूमि सुधार जनकल्याण संवाद का असर दाखिल-खारिज के मामलों में साफ दिख रहा है। पिछले माह की तुलना में इस बार दाखिल-खारिज के अधिक केस आए और उसका निष्पादन भी उसी रफ्तार में किया गया।

सबसे चौंकाने वाली बात यह कि 35 व 75 दिनों से केस पेंडिंग रखने वाले अंचलों में इसकी संख्या में अप्रत्याशित कमी आई है। दिसंबर में 509256 केस आए और 483097 केस को निष्पादित कर दिया गया। पिछले महीने 496805 केस आए थे और 483097 केस निष्पादित किए गए थे। इस माह 509256 केस में 299224 केस स्वीकृत किया गया और 196562 केस अस्वीकृत किया गया। पिछले महीने 496805 केस में 289145 केस स्वीकृत किया गया था और 193952 केस को अस्वीकृत किया गया था।

पिछले महीने 75 दिनों से दाखिल-खारिज के 3887 केस पेंडिंग थे। सबसे अधिक पेंडिंग का केस 35 से 75 दिनों के बीच का था। 35 से 75 दिनों के बीच 6529 केस पेंडिंग थे। 35 दिनों से 3291 केस पेंडिंग थे। दाखिल-खारिज के 13708 केस पेंडिंग थे। दिसंबर में 35 दिन से 10142, 35 से 75 दिनों के बीच 1839 व 75 दिनों से 1488 केस पेंडिंग हैं।

हालांकि 35 दिनों से केस पेंडिंग रखने का मामला नवंबर महीने की तुलना में दिसंबर में अधिक है। उपमुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में इस्मालपुर, नवगछिया, पीरपैंती, गोराडीह एवं रंगरा चौक की प्रगति अपेक्षाकृत कम पाई गई। उपमुख्यमंत्री Vijay Sinha ने दी थी चेतावनी मंत्री विजय सिन्हा ने चेतावनी देते हुए 14 जनवरी तक सभी लंबित मामलों का निष्पादन कर लेने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि उक्त अंचलों के अंचलाधिकारी को लंबित मामलों की अधिकता होने पर संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने राज्यस्तरीय रैंक पर निचले पायदान पर रहने वाले सभी अंचलाधिकारी को चेतावनी देते हुए अपने रैंक में सुधार करने का निर्देश दिया है। निचले पायदान पर रहने वाले अंचल इस्माइलपुर, जगदीशपुर, गोपालपुर, सुल्तानगंज एवं नवगछिया हैं। उन्होंने कहा है कि 200 से ऊपर रैंक वाले अंचल, 50 से ऊपर रैंक प्राप्त करने तथा 200 से नीचे रहने वाले अंचल, 200 के ऊपर रैंक प्राप्त करने का प्रयास करें।