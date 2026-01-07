Language
    विजय सिन्हा की सख्ती का असर! हाई स्पीड में हो रहे दाखिल-खारिज, फटाफट निपटे 48 हजार मामले

    By Navaneet Mishra Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 08:40 AM (IST)

    उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के भूमि सुधार जनकल्याण संवाद के बाद दाखिल-खारिज मामलों के निष्पादन में तेजी आई है। दिसंबर में 5 लाख से अधिक मामले आए, ...और पढ़ें

    बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा के भूमि सुधार जनकल्याण संवाद का असर दाखिल-खारिज के मामलों में साफ दिख रहा है। पिछले माह की तुलना में इस बार दाखिल-खारिज के अधिक केस आए और उसका निष्पादन भी उसी रफ्तार में किया गया।

    सबसे चौंकाने वाली बात यह कि 35 व 75 दिनों से केस पेंडिंग रखने वाले अंचलों में इसकी संख्या में अप्रत्याशित कमी आई है। दिसंबर में 509256 केस आए और 483097 केस को निष्पादित कर दिया गया।

    पिछले महीने 496805 केस आए थे और 483097 केस निष्पादित किए गए थे। इस माह 509256 केस में 299224 केस स्वीकृत किया गया और 196562 केस अस्वीकृत किया गया। पिछले महीने 496805 केस में 289145 केस स्वीकृत किया गया था और 193952 केस को अस्वीकृत किया गया था।

    पिछले महीने 75 दिनों से दाखिल-खारिज के 3887 केस पेंडिंग थे। सबसे अधिक पेंडिंग का केस 35 से 75 दिनों के बीच का था। 35 से 75 दिनों के बीच 6529 केस पेंडिंग थे। 35 दिनों से 3291 केस पेंडिंग थे। दाखिल-खारिज के 13708 केस पेंडिंग थे। दिसंबर में 35 दिन से 10142, 35 से 75 दिनों के बीच 1839 व 75 दिनों से 1488 केस पेंडिंग हैं।

    हालांकि 35 दिनों से केस पेंडिंग रखने का मामला नवंबर महीने की तुलना में दिसंबर में अधिक है। उपमुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में इस्मालपुर, नवगछिया, पीरपैंती, गोराडीह एवं रंगरा चौक की प्रगति अपेक्षाकृत कम पाई गई।

    उपमुख्यमंत्री Vijay Sinha ने दी थी चेतावनी 

    मंत्री विजय सिन्हा ने चेतावनी देते हुए 14 जनवरी तक सभी लंबित मामलों का निष्पादन कर लेने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि उक्त अंचलों के अंचलाधिकारी को लंबित मामलों की अधिकता होने पर संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

    जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने राज्यस्तरीय रैंक पर निचले पायदान पर रहने वाले सभी अंचलाधिकारी को चेतावनी देते हुए अपने रैंक में सुधार करने का निर्देश दिया है।

    निचले पायदान पर रहने वाले अंचल इस्माइलपुर, जगदीशपुर, गोपालपुर, सुल्तानगंज एवं नवगछिया हैं। उन्होंने कहा है कि 200 से ऊपर रैंक वाले अंचल, 50 से ऊपर रैंक प्राप्त करने तथा 200 से नीचे रहने वाले अंचल, 200 के ऊपर रैंक प्राप्त करने का प्रयास करें।

    सभी अंचलाधिकारी को राजस्व से संबंधित सभी लंबित कार्य 11 जनवरी तक पूरा कर लेने का निर्देश दिया गया है। अंचलों की कार्यशैली में सुधार को लेकर जिलाधिकारी सहित अन्य वरीय अधिकारी बुधवार से अंचलों का दौरा करेंगे।

    दिसंबर माह

    अंचल कुल म्यूटेशन केस स्वीकृत केस अस्वीकृत केस निष्पादित केस 35 दिनों से पेंडिंग 35-75 दिनों से पेंडिंग 75 दिनों से अधिक पेंडिंग
    जगदीशपुर 97,279 50,110 45,856 95,966 962 234 114
    कहलगांव 62,855 41,013 19,948 60,961 1,703 114 77
    पीरपैंती 52,010 34,260 15,580 49,840 1,619 513 37
    नाथनगर 39,659 24,832 13,878 38,710 537 197 215
    सुल्तानगंज 39,927 21,075 17,881 38,956 726 53 192
    गोराडीह 34,813 18,418 15,430 33,848 673 201 91
    सन्हौला 31,654 18,065 12,681 30,746 799 73 36
    शाहकुंड 30,746 17,728 11,923 29,651 874 97 124
    सबौर 30,875 19,028 11,186 30,214 429 33 198
    नवगछिया 22,661 13,295 8,709 22,004 536 56 65
    बिहपुर 15,392 10,570 4,496 15,066 190 56 80
    खरीक 13,145 8,338 4,432 12,770 328 33 14
    रंगराचौक 10,885 6,531 4,147 10,678 152 26 29
    गोपालपुर 10,423 5,692 4,438 10,130 148 72 73
    नारायणपुर 9,495 6,059 3,185 9,244 190 23 38
    इस्माइलपुर 7,437 4,210 2,792 7,002 276 54 105
    कुल 5,36,825 3,05,534 2,19,981 5,25,515 9,145 1,836 1,481

    नवंबर माह

    अंचल कुल म्यूटेशन केस स्वीकृत केस अस्वीकृत केस निष्पादित केस 35 दिनों से पेंडिंग 35-75 दिनों से पेंडिंग 75 दिनों से अधिक पेंडिंग
    जगदीशपुर 95,934 49,053 45,272 94,325 895 221 493
    कहलगांव 60,600 38,772 19,594 58,366 523 1,161 550
    पीरपैंती 50,110 32,830 15,355 48,185 366 1,302 257
    सुल्तानगंज 39,143 20,483 17,612 38,095 72 565 411
    नाथनगर 38,977 24,173 13,794 37,967 76 641 293
    गोराडीह 34,073 18,173 15,388 33,561 240 124 148
    सबौर 30,429 18,401 10,952 29,353 99 423 554
    सन्हौला 30,633 17,223 12,422 29,645 115 602 271
    शाहकुंड 29,786 17,107 11,733 28,840 331 424 191
    नवगछिया 22,105 12,977 8,591 21,568 94 240 203
    बिहपुर 15,078 10,303 4,460 14,763 192 23 100
    खरीक 12,605 7,935 4,385 12,320 69 179 37
    रंगराचौक 10,703 6,297 4,110 10,407 59 133 104
    गोपालपुर 10,240 5,460 4,373 9,833 93 222 92
    नारायणपुर 9,252 5,879 3,143 9,022 30 135 65
    इस्माइलपुर 7,137 4,079 2,768 6,847 38 134 118
    कुल 5,23,465 2,95,994 2,15,798 5,11,792 3,485 6,902 3,287