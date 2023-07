भागलपुर के बाथ में शुक्रवार की देर रात ग्रामीणों ने चचेरा भाई के साथ फरार नाबालिग लड़की को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जांच में पता चला कि दोनों प्रेमी जोड़ा है और घर से भागे हुए हैं। इस मामले में फुल्लीडुमर थाने में केस दर्ज कराया गया है। शनिवार को लड़का-लड़की को फुल्लीडुमर थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

Bhagalpur: नाबालिग बहन को लेकर चचेरे भाई फरार, आधी रात में सड़क पर मिले; ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले

संवाद सूत्र, बाथ (सुल्तानगंज)। भागलपुर के सुल्तानगंज में असरगंज-शंभूगंज मुख्य मार्ग पर पश्चिम बेलारी गांव के समीप शुक्रवार की देर रात ग्रामीणों ने एक प्रेमी जोड़े को पकड़कर बाथ पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने बताया कि दोनों चचेरे भाई-बहन हैं। छानबीन में पता चला कि दोनों घर से भागे हुए हैं। इस संबंध में फुल्लीडुमर थाने में केस दर्ज कराया गया है। शनिवार को लड़का-लड़की को फुल्लीडुमर थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शुक्रवार की रात करीब 11:00 बजे दोनों शंभूगंज की ओर से पैदल खाली पांव असरगंज की ओर जा रहे थे। ग्रामीणों के रोकने पर दोनों भागे युवक की उम्र करीब 27 वर्ष है। वहीं, लड़की नाबालिग बताई जा रही है। दोनों पर शक होने पर ग्रामीणों ने युवक को रोका और उससे पूछताछ करनी चाही। इसी दौरान दोनों अचानक दौड़ने लगे और सड़क पार कर खेत में कूदकर बहियार की तरफ भागने लगे। प्रेमी जोड़े को थाने लेकर गई पुलिस ग्रामीणों ने खदेड़कर उन दोनों को पकड़ लिया। बाथ थाने की पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इस दौरान युवक और नाबालिग लड़की ने ग्रामीणों को बताया कि वे दोनों चचेरे भाई-बहन हैं। इस बीच पुलिस वहां पहुंच गई और उन दोनों को थाने ले गई। बाथ थाने की पुलिस ने दोनों को फुल्लीडुमर थाना भेजा इस संबंध में थानाध्यक्ष कन्हैया कुमार झा ने बताया कि युवक बांका जिले के फुल्लीडुमर थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है। युवक और लड़की प्रेमी जोड़ा है और दोनों घर से भाग गए हैं। इस मामले को लेकर फुल्लीडुमर थाना में केस दर्ज कराया गया है। शनिवार को लड़का-लड़की को फुल्लीडुमर थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है।

Edited By: Aditi Choudhary