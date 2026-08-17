बिहार में बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे की DPR का टेंडर रद, नई निविदा जारी; कंसल्टेंट एजेंसी को मिलेंगे 6 महीने का समय

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर से बक्सर तक प्रस्तावित बहुप्रतीक्षित सिक्स लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे परियोजना की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार करने की प्रक्रिया एक बार फिर तकनीकी पेंच में फंस गई है। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीएसआरडीसीएल) ने जुलाई माह में जारी की गई पूर्व निविदा (टेंडर) को तकनीकी कारणों से निरस्त कर दिया है।

अब निगम की ओर से नए सिरे से टेंडर आमंत्रित किया गया है। पूर्व टेंडर रद्द होने से कंसल्टेंसी एजेंसी का चयन फिलहाल लटक गया है। 7 सितंबर को खुलेगा नया टेंडर, ट्रांजेक्शन एडवाइजर भी होंगे नियुक्त बीएसआरडीसीएल द्वारा जारी संशोधित प्रक्रिया के तहत अब कंसल्टेंसी एजेंसी के साथ-साथ 'ट्रांजेक्शन एडवाइजर' की नियुक्ति को भी नई निविदा में शामिल किया गया है। निगम ने नई निविदा जारी करते हुए निविदा पत्र जमा करने और टेंडर खोलने की अंतिम तिथि 7 सितंबर निर्धारित की है।

7 सितंबर को तकनीकी व वित्तीय बिड खुलने के बाद योग्य कंसल्टेंट एजेंसी का चयन किया जाएगा, जो पूरे एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट और निर्माण लागत का खाका खींचेगी। एजेंसी चयन के बाद DPR तैयार करने में लगेंगे 6 माह नियमों के अनुसार, कंसल्टेंसी एजेंसी का अंतिम चयन होने के बाद ही डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार करने का धरातलीय कार्य शुरू हो सकेगा। चयनित एजेंसी को सर्वे पूरा कर विस्तृत डीपीआर तैयार करने और निगम को अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है।

डीपीआर में मिट्टी जांच, भूमि अधिग्रहण का क्षेत्र, पुल-पुलियों की संख्या, सर्विस लेन और इंटरचेंज का पूरा तकनीकी ब्योरा शामिल होगा। DPR मंजूरी के बाद ही शुरू होगा सड़क निर्माण का टेंडर डीपीआर तैयार होने के बाद इसे राज्य एवं केंद्र सरकार के सक्षम तकनीकी स्तर से विधिवत प्रशासनिक स्वीकृति दिलाई जाएगी। इसके बाद एक्सप्रेसवे का वास्तविक निर्माण करने वाली निर्माण एजेंसी (कॉन्ट्रैक्टर) के चयन के लिए अलग से टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी।