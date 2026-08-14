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    स्वतंत्रता दिवस पर BSNL का बड़ा ऑफर; ₹1 में सिम संग 24 दिन फ्री कॉलिंग व रोज 1GB डेटा, FTTH पर छूट

    By Kaushal Kishore Mishra Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 05:59 AM (IST)

    BSNL ने स्वतंत्रता दिवस पर दो आकर्षक योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें ₹1 में नया सिम और 24 दिन की मुफ्त कॉलिंग व डेटा शामिल है। साथ ही, FTTH ग्राहकों के लि ...और पढ़ें

    12 अगस्त से 12 सितंबर तक लागू रहेगा बीएसएनएल का FRC-1 फ्रीडम प्लान; भागलपुर समेत देशभर में लगेंगे सिम मेले

    12 अगस्त से 12 सितंबर तक लागू रहेगा बीएसएनएल का FRC-1 फ्रीडम प्लान; भागलपुर समेत देशभर में लगेंगे सिम मेले

    HighLights

    1. ₹1 में नया सिम, 24 दिन मुफ्त कॉलिंग, 1GB डेटा।

    2. FTTH पर ₹1199 में 12 OTT ऐप्स, 200 Mbps स्पीड।

    3. नए ग्राहकों को ब्रॉडबैंड पर 6 महीने तक ₹88 की छूट।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने अपने ग्राहकों और नए उपयोगकर्ताओं के लिए दो विशेष व आकर्षक योजनाओं की शुरुआत की है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को किफायती दरों पर मोबाइल कनेक्टिविटी और हाई-स्पीड फाइबर ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराना है।

    भागलपुर बिजनेस एरिया (BA) के प्रधान महाप्रबंधक मनीष साहू ने पत्रकार वार्ता में बताया कि बीएसएनएल ने अपने सबसे लोकप्रिय 'एफआरसी-1 (FRC-1) फ्रीडम प्लान' को 12 अगस्त से 12 सितंबर 2026 तक के लिए पुनः चालू कर दिया है।

    ₹1 में मिलेगा नया सिम

    प्रधान महाप्रबंधक मनीष साहू ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि FRC-1 योजना के तहत ग्राहकों को मात्र ₹1 में नया सिम कार्ड दिया जाएगा। इस सिम के साथ ग्राहकों को पूरे 24 दिनों की वैधता (Validity) मिलेगी, जिसके दौरान वे अनलिमिटेड फ्री वॉयस कॉलिंग, रोजाना 1 जीबी (1 GB) हाई-स्पीड डेटा और प्रतिदिन 100 एसएमएस (SMS) की सुविधा का आनंद ले सकेंगे।

    24 दिनों तक उठाएं फ्री कॉलिंग व डेटा का लाभ

    अधिक से अधिक नए उपभोक्ताओं को बीएसएनएल नेटवर्क से जोड़ने के लिए भागलपुर जिले के विभिन्न इलाकों समेत देशभर में विशेष 'सिम मेले' (Sim Melas) का भी आयोजन किया जा रहा है।

    FTTH ग्राहकों के लिए ₹1199 का सुपर प्लस प्लान

    मोबाइल प्लान के साथ-साथ बीएसएनएल ने अपने एफटीटीएच (फाइबर-टू-द-होम) ग्राहकों के लिए 'फाइबर सुपर प्लस ओटीटी-1199' (Fiber Super Plus OTT-1199) प्लान भी मार्केट में उतारा है। इस ब्रॉडबैंड प्लान का मासिक शुल्क 1,199 रुपये तय किया गया है।

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    12 OTT ऐप्स का बंडल फ्री

    इस प्लान में ग्राहकों को एक ही बंडल में 12 प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म्स (OTT Platforms) का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा इस योजना को अपनाने वाले नए ग्राहकों को शुरुआती 6 महीनों तक प्रतिमाह ₹88 की विशेष छूट भी प्रदान की जाएगी।

    200 Mbps की रफ्तार और 5000 GB डेटा

    फाइबर सुपर प्लस ओटीटी प्लान के तहत उपभोक्ताओं को 200 Mbps की सुपरफास्ट डाउनलोड स्पीड, 5000 जीबी एफयूपी (FUP) डेटा और लैंडलाइन से असीमित वॉयस कॉलिंग की सुविधा मिलेगी।

    व्हाट्सएप पर करें बुकिंग

    इच्छुक ग्राहक इस प्लान की ऑनलाइन बुकिंग के लिए BSNL के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 1800-4444 पर मैसेज भेज सकते हैं। प्रधान महाप्रबंधक ने आम जनता से इन स्वतंत्रता दिवस विशेष योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए निकटतम बीएसएनएल ग्राहक सेवा केंद्र या फ्रेंचाइजी से संपर्क किया जा सकता है।