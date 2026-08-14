स्वतंत्रता दिवस पर BSNL का बड़ा ऑफर; ₹1 में सिम संग 24 दिन फ्री कॉलिंग व रोज 1GB डेटा, FTTH पर छूट

जागरण संवाददाता, भागलपुर। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने अपने ग्राहकों और नए उपयोगकर्ताओं के लिए दो विशेष व आकर्षक योजनाओं की शुरुआत की है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को किफायती दरों पर मोबाइल कनेक्टिविटी और हाई-स्पीड फाइबर ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराना है।

भागलपुर बिजनेस एरिया (BA) के प्रधान महाप्रबंधक मनीष साहू ने पत्रकार वार्ता में बताया कि बीएसएनएल ने अपने सबसे लोकप्रिय 'एफआरसी-1 (FRC-1) फ्रीडम प्लान' को 12 अगस्त से 12 सितंबर 2026 तक के लिए पुनः चालू कर दिया है। ₹1 में मिलेगा नया सिम प्रधान महाप्रबंधक मनीष साहू ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि FRC-1 योजना के तहत ग्राहकों को मात्र ₹1 में नया सिम कार्ड दिया जाएगा। इस सिम के साथ ग्राहकों को पूरे 24 दिनों की वैधता (Validity) मिलेगी, जिसके दौरान वे अनलिमिटेड फ्री वॉयस कॉलिंग, रोजाना 1 जीबी (1 GB) हाई-स्पीड डेटा और प्रतिदिन 100 एसएमएस (SMS) की सुविधा का आनंद ले सकेंगे।

24 दिनों तक उठाएं फ्री कॉलिंग व डेटा का लाभ अधिक से अधिक नए उपभोक्ताओं को बीएसएनएल नेटवर्क से जोड़ने के लिए भागलपुर जिले के विभिन्न इलाकों समेत देशभर में विशेष 'सिम मेले' (Sim Melas) का भी आयोजन किया जा रहा है।

FTTH ग्राहकों के लिए ₹1199 का सुपर प्लस प्लान मोबाइल प्लान के साथ-साथ बीएसएनएल ने अपने एफटीटीएच (फाइबर-टू-द-होम) ग्राहकों के लिए 'फाइबर सुपर प्लस ओटीटी-1199' (Fiber Super Plus OTT-1199) प्लान भी मार्केट में उतारा है। इस ब्रॉडबैंड प्लान का मासिक शुल्क 1,199 रुपये तय किया गया है।

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12 OTT ऐप्स का बंडल फ्री इस प्लान में ग्राहकों को एक ही बंडल में 12 प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्म्स (OTT Platforms) का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा इस योजना को अपनाने वाले नए ग्राहकों को शुरुआती 6 महीनों तक प्रतिमाह ₹88 की विशेष छूट भी प्रदान की जाएगी।