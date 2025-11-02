BSEB Bihar Board Exam 2026: बिहार बोर्ड मैट्रिक, इंटर की सेंटअप परीक्षा 19 नवंबर से होगी शुरू, देखें Datesheet

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Board Exam 2026 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक 2026 की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए सेटअप परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। मैट्रिक की सैद्धांतिक परीक्षा 19 से 22 नवंबर तक और इंटर की 19 से 26 नवंबर तक संस्थान स्तर पर होगी। वहीं, इंटर की प्रायोगिक परीक्षाएं 27 से 29 नवंबर तक ली जाएंगी। बोर्ड ने कहा वही विद्यार्थी सेटअप परीक्षा में शामिल हो सकेंगे जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत या उससे अधिक होगी। इसमें अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को 2026 की मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 12:45 और दूसरी दोपहर 1:45 से 5 बजे तक। बोर्ड ने इसे अनिवार्य बताया है ताकि विद्यार्थियों की तैयारी और विद्यालयों की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जा सके। आपको बता दें कि जिले में इंटरमीडिएट और मैट्रिक सेंटअप परीक्षा में 50 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं हिस्सा लेंगे।

ताल, सुर और जोश से सजेंगे हाई स्कूल



भागलपुर : छात्रों में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित करने के उद्देश्य से एक नई पहल की गई है। निजी स्कूल के तर्ज पर राज्य के 4013 सरकारी स्कूलों में बैंड टीम बनाई जाएगी। इसी क्रम में भागलपुर जिले के सभी प्रखंडों में भी एक-एक स्कूल का चयन किया जाएगा, जहां यह सुविधा शुरू होगी। इसको लेकर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा पत्र भेजे जाने के बाद स्कूल चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। जिला शिक्षा विभाग उन विद्यालयों का चयन करेगा जहां विद्यार्थियों की संख्या अधिक है और बच्चों में संगीत या प्रदर्शन कला के प्रति रुचि है। यह सभी विद्यालय माध्यमिक या उच्च माध्यमिक होंगे।

जिला शिक्षा विभाग से जुड़े पदाधिकारी ने बताया कि स्कूल का चयन करने में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि उसमें को-एजुकेशन, सिर्फ लड़के वाले और सिर्फ लड़की वाले स्कूल तीनों को सम्मिलित किया जाए। ताकि बैंड टीम अच्छी बने। विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक चयनित विद्यालय में 21 विद्यार्थियों की टीम तैयार की जाएगी। जिन्हें बैंड वादन का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा बैंड टीम तैयार करने के लिए एजेंसी के माध्यम से प्रखंड संसाधन केंद्र को साजो सामान उपलब्ध कराए जाएंगे। इसको लेकर एजेंसी तय कर ली गई है। वर्तमान समय में जिले के दो स्कूलों में बैंड टीम मौजूद है। जिसमें नगर निगम क्षेत्र के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल दूसरा कहलगांव प्रखंड स्थित गणपत हाई स्कूल शामिल है।