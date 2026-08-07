संवाद सूत्र, नाथनगर (भागलपुर)। "मुझसे मत टकराना, चूर-चूर कर दूंगी..."—यह केवल एक जुमला नहीं, बल्कि उस निडर किशोरी का हौसला था जिसने नाथनगर रेलवे स्टेशन पर बेखौफ मनचलों के छक्के छुड़ा दिए। प्लेटफॉर्म संख्या एक के समीप गुरुवार को दिनदहाड़े एक किशोरी से छेड़खानी और उसे जबरन अगवा करने का प्रयास किया गया, लेकिन किशोरी की अदम्य सूझबूझ और आक्रामक पलटवार के आगे बदमाशों के मंसूबे पस्त हो गए।

मामले में पीड़िता के बयान पर भागलपुर रेल थाना में तीन अज्ञात आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और पुलिस आसपास के रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जब मनचलों ने घेरा, तो ईंट-पत्थर से कर दिया लहूलुहान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली किशोरी गुरुवार सुबह करीब 10 बजे बाजार में अपनी दुकान खोलने जा रही थी। जैसे ही वह नाथनगर स्टेशन के पास पहुंची, पहले से घात लगाए तीन मनचलों ने उसे रोक लिया और फब्तियां कसने लगे। किशोरी ने जब कड़ा विरोध किया, तो आरोपितों ने जबरन उसका हाथ पकड़कर सुनसान जगह की ओर घसीटने का प्रयास किया।

खुद को घिरता देख किशोरी जरा भी घबराई नहीं। उसने तुरंत जमीन पर बिखरे ईंट-पत्थर उठाए और 'चूर-चूर कर दूंगी' की चेतावनी देते हुए मनचलों पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। अचानक हुए इस साहसिक प्रहार और किशोरी के जोर-जोर से शोर मचाने के कारण पकड़े जाने के डर से तीनों बदमाश उल्टे पांव भाग खड़े हुए।