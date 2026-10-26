वोटर लिस्ट और SIR के विरोध से निपटने के लिए बीजेपी का प्लान, भागलपुर में 5 नवंबर तक होंगे 6 कार्यक्रम

जागरण संवाददाता, भागलपुर। मतदाता सूची और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों के बीच भाजपा ने जनता के बीच जागरूकता अभियान चलाने की घोषणा की है।

‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ नाम से शुरू किए गए इस अभियान के तहत पांच नवंबर तक जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में छह प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

पार्टी का कहना है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाता सूची और एसआइआर से जुड़े मुद्दों पर लोगों के बीच अपनी बात रखी जाएगी और विपक्ष की ओर से फैलाए जा रहे कथित भ्रम का जवाब दिया जाएगा।

अभियान को सफल बनाने के लिए भाजपा बिहार की ओर से भागलपुर जिले में विशेष टोली गठित की गई है। जिला महामंत्री नितेश सिंह, जिला उपाध्यक्ष अभय घोष सोनू और जिला मंत्री अभिमन्यु राम को अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई है।