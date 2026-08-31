Bihar Weather Update: भागलपुर में बदले मौसम के मिजाज, रुक-रुककर बारिश से उमस से राहत; अगले 3 दिनों का IMD अलर्ट

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Weather Update: भागलपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सोमवार की सुबह से ही मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। आसमान में घने काले-मटमैले बादल छाए हुए हैं और रुक-रुककर हो रही हल्की से मध्यम बारिश ने मौसम को बेहद सुहाना बना दिया है। सुबह से ही सूर्यदेव बादलों की ओट में छिपे रहे, जिससे तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई और बीते कई दिनों से उमस भरी चिपचिपी गर्मी से बेहाल लोगों को बड़ी राहत मिली है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के भागलपुर केंद्र के अनुसार, जिले में फिलहाल मानसूनी गतिविधियां सक्रिय हैं। दिन में मौसम कुछ देर के लिए साफ हो सकता है, लेकिन धूप निकलते ही सतह गर्म होने से उमस बढ़ेगी, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर पुनः घने बादल विकसित होकर गरज के साथ बौछारें गिरा सकते हैं।

मौसम का हाल एक नजर में सोमवार: आसमान में सामान्यतः घने बादल, रुक-रुककर हल्की व मध्यम वर्षा।

दोपहर बाद: बीच-बीच में धूप निकलने से उमस में बढ़ोतरी, फिर स्थानीय स्तर पर बादल बनने से बौछारें।

मंगलवार-बुधवार: बादलों की सक्रियता जारी रहेगी, गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान। धूप, उमस और बारिश के बीच बदलता रहेगा मिजाज मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, भागलपुर में अभी मौसम के पूरी तरह शुष्क या साफ होने के आसार नहीं हैं। बादलों की आवाजाही के बीच जब भी कुछ देर के लिए तेज धूप निकलेगी, वातावरण में आद्रता के कारण उमस में इजाफा होगा। इसके बाद वायुमंडल में कन्वेक्टिव एक्टिविटी (संवहनीय प्रक्रिया) तेज होने से फिर से बारिश का नया दौर शुरू हो सकता है।

मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान मानसूनी बारिश का स्वरूप स्थानीय और बिखरा हुआ (स्कैटर्ड) है। इसके चलते शहर के एक हिस्से में हल्की फुहारें पड़ सकती हैं, जबकि दूसरे हिस्से में बादल अधिक सक्रिय होने पर मध्यम से तेज बारिश दर्ज की जा सकती है।

सोमवार सुबह से ही भागलपुर और आसपास के इलाकों में घने बादल, रुक-रुककर हो रही बारिश से तापमान में आई गिरावट

दिन में धूप निकलने से बढ़ सकती है उमस, सतह गर्म होने पर स्थानीय स्तर पर फिर विकसित होंगे बारिश के बादल

आईएमडी का पूर्वानुमान: मंगलवार और बुधवार को भी बादल छाए रहने के साथ गरज-चमक व बारिश की संभावना

बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, लेकिन लगातार बौछारों से निचले मोहल्लों में जलजमाव की चिंता बढ़ी बुधवार तक सक्रिय रहेगा मानसून, पूरे राज्य में अलर्ट आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, भागलपुर सहित समूचे अंग क्षेत्र में अगले दो से तीन दिनों तक बादल छाए रहने और रुक-रुककर वर्षा होने की अनुकूल परिस्थितियां बनी रहेंगी। मंगलवार और बुधवार को भी जिले में सामान्यतः बादल छाए रहने के साथ एक-दो दौर की तेज बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है।