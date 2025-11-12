Bihar Chunav RESULT: बैकवर्ड-फारवर्ड की लड़ाई ने बदल दिया पूरा खेल... NDA-महागठबंधन की जंग में 'तख्तापलट' के आसार

जागरण संवाददाता,भागलपुर। Bihar Election RESULT 2025 भागलपुर जिले के बिहपुर विधानसभा में मंगलवार को 65.39 प्रतिशत मतदान हुआ। 2020 के चुनाव में यहां 58.9 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। इस बार लगभग सात प्रतिशत की बढ़ोतरी ने राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव ला दिया है। मतदान का यह उछाल बैकवर्ड-फारवर्ड और महिला-युवा मतदाताओं की सक्रियता की ओर इशारा करता है।

यह बढ़ी हुई वोटिंग एनडीए के प्रत्याशी इंजीनियर शैलेन्द्र और महागठबंधन की वीआईपी उम्मीदवार अर्पणा के बीच मुकाबले को और रोमांचक बना देगी। वहीं इस बार जनसुराज ने भी कुछ हद तक समीकरण बिगाड़ने का काम किया है। तीसरे मोर्चे की एंट्री से दोनों गठबंधनों का वोट बैंक प्रभावित हुआ है।

जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि पिछली बार का जीत का अंतर लगभग चार प्रतिशत था, जो इस बार घटकर एक से दो प्रतिशत के बीच सिमट जाएगा। विधानसभा क्षेत्र में सुबह सात बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। खासकर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में लंबी कतारें देखने को मिलीं।

मध्य विद्यालय औलियाबाद (बूथ संख्या 138) पर सुबह से ही डेढ़ सौ मीटर तक लाइन लगी रही। यहां पर 11 बजें तक 48 प्रतिशत मतदान हो चुका था। राजकीय उच्च बुनियादी विद्यालय (बूथ संख्या 111 और 112) पर दोपहर तक 45 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज हुआ। हलांकि 12 बजे के बाद विधानसभा के 45 प्रतिशत मतदान केंद्रों पर भीड़ शांत हो चुकी थी।

दोपहर तीन बजे तक बढ़कर 80 प्रतिशत पर पहुंच गया। वहीं प्राथमिक विद्यालय ननकाहर में दोपहर दो बजे तक 53.62 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ था। यानी कुल मिलाकर सुबह से 5 घंटा एग्रेसीव वोटिंग देखी गई। कुल मिलाकर, बिहपुर में इस बार का मतदान सिर्फ लोकतंत्र का उत्सव नहीं, बल्कि राजनीतिक समीकरणों की जंग बन गया है।

कहीं दिखा सरकार पर विश्वास तो, कहीं बदलाव की उम्मीद पीएस ननकाहर के मतदान केंद्र पर विमलेश सिंह ने बताया कि सरकार ने वृद्धा पेंशन बढ़ाया है और कई योजनाएं दी हैं, इसलिए वे एनडीए के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। वहीं जीविका दीदी नंदिता देवी ने कहा हमें जीविका के तहत 10,000 की सहायता मिली, जिससे दुकान शुरू की है, इसलिए वोट उन्हीं को। साथ ही कहा कई महिलाएं उनके साथ है।

मधुसूदन सर्वोदय उच्च विद्यालय में युवा मतदाताओं का उत्साह देखते ही बनता था। कुछ युवा बदलाव की बात करते दिखे तो कुछ वर्तमान सरकार से संतुष्ट नजर आए, लेकिन अधिकतर युवाओं की चिंता रोजगार को लेकर थी। औलियाबाद मतदान केंद्र पर मुस्लिम मतदाता रुखसाना ने कहा हम लोग बदलाव चाहते हैं, इसलिए नाव को वोट दिया है।