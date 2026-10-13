भागलपुर में चलती ट्रेन से मोबाइल चुरा रहा था युवक, यात्रियों ने पकड़कर खिड़की से लटकाया

संवाद सूत्र, कहलगांव। शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन पर मोबाइल चोरी के प्रयास में पकड़े गए एक युवक को चलती ट्रेन की खिड़की से लटकाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। प्रसारित वीडियो में युवक ट्रेन की खिड़की से लटका नजर आ रहा है, जबकि आसपास मौजूद लोग उसे नसीहत देते सुनाई दे रहे हैं।

यह वीडियो सोमवार को अप साहिबगंज-दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का बताया जा रहा है। युवक को चलती ट्रेन की खिड़की से लटका दिया शिवनारायणपुर स्टेशन से ट्रेन खुलने के दौरान युवक ने खिड़की के रास्ते मोबाइल चोरी करने का प्रयास किया। इस दौरान यात्रियों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद युवक को चलती ट्रेन की खिड़की से लटका दिया गया।