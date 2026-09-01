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देवघर-राघोपुर स्पेशल ट्रेन 30 सितंबर तक बढ़ी, उधना-मालदा और कानपुर-गुवाहाटी के फेरे भी बढ़े, भागलपुर को भी रेलगाड़ी

By Alok Kumar Mishra Edited By: Dilip Kumar Shukla
Updated: Tue, 01 Sep 2026 10:42 PM (GMT+05:30)

रेलवे ने आगामी त्योहारों और दैनिक यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कई महत्वपूर्ण स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि ...और पढ़ें

दशहरा-दीवाली से पहले रेलवे का बड़ा फैसला: भागलपुर होकर चलने वाली ट्रेनों के फेरे बढ़े, देवघर-राघोपुर मेमू अब पूरे सितंबर दौड़ेगी

दशहरा-दीवाली से पहले रेलवे का बड़ा फैसला: भागलपुर होकर चलने वाली ट्रेनों के फेरे बढ़े, देवघर-राघोपुर मेमू अब पूरे सितंबर दौड़ेगी

HighLights

  1. देवघर-राघोपुर मेमू स्पेशल 30 सितंबर तक चलेगी।

  2. उधना-मालदा टाउन स्पेशल के फेरे नवंबर तक बढ़े।

  3. कानपुर-गुवाहाटी स्पेशल दिसंबर तक 14 अतिरिक्त फेरे।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। आगामी त्योहारों और दैनिक यात्रियों की बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पूर्व रेलवे व संबंधित रेल मंडलों ने कई महत्वपूर्ण स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि और फेरों में विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसके तहत कोसी, सीमांचल और अंग-संथाल क्षेत्र को सीधे जोड़ने वाली देवघर-राघोपुर मेमू स्पेशल ट्रेन अब पूरे सितंबर माह में नियमित रूप से पटरी पर दौड़ेगी।

इसके साथ ही भागलपुर होकर सूरत (गुजरात) जाने वाली उधना-मालदा टाउन स्पेशल और उत्तर भारत से पूर्वोत्तर को जोड़ने वाली कानपुर सेंट्रल-गुवाहाटी स्पेशल ट्रेनों के फेरे भी बढ़ा दिए गए हैं। रेलवे के इस कदम से कामगारों, श्रद्धालुओं और त्योहारी सीजन में घर आने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

  • यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 05573/05574 राघोपुर-देवघर-राघोपुर मेमू स्पेशल का परिचालन 30 सितंबर तक विस्तारित

  • 12 कोच वाली देवघर-राघोपुर मेमू ट्रेन 1 से 30 सितंबर तक प्रतिदिन कुल 30 ट्रिप पूरी करेगी; समय व ठहराव पूर्ववत

  • भागलपुर होकर चलने वाली उधना-मालदा टाउन स्पेशल के फेरे नवंबर तक बढ़े; सितंबर व अक्टूबर में दो फेरे रहेंगे निरस्त

  • कानपुर सेंट्रल-गुवाहाटी स्पेशल 10 सितंबर से 10 दिसंबर तक और गुवाहाटी-कानपुर स्पेशल 11 सितंबर से 11 दिसंबर तक लगाएगी 14-14 अतिरिक्त फेरे

रेलवे प्रशासन के अनुसार, इन सभी ट्रेनों के वर्तमान मार्ग, समय-सारिणी और ठहराव में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। ट्रेनें अपने पूर्व निर्धारित समय और रूट के अनुसार ही चलेंगी।

30 सितंबर तक रोजाना चलेगी देवघर-राघोपुर मेमू स्पेशल

सहरसा, सुपौल और बांका-देवघर रूट पर यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों की मांग को देखते हुए ट्रेन संख्या 05573 राघोपुर–देवघर मेमू स्पेशल और ट्रेन संख्या 05574 देवघर–राघोपुर मेमू स्पेशल के फेरों को बढ़ा दिया गया है। 12-कार मेमू रेक की संरचना के साथ चलने वाली यह ट्रेन 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक प्रतिदिन चलेगी। इस अवधि के दौरान दोनों दिशाओं से इसके कुल 30-30 फेरे संचालित किए जाएंगे।

उधना-मालदा टाउन स्पेशल के फेरों में नवंबर तक विस्तार

सूरत और गुजरात के औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत बिहार व बंगाल के कामगारों की सुविधा के लिए भागलपुर के रास्ते चलने वाली उधना-मालदा टाउन स्पेशल के फेरे नवंबर माह तक बढ़ाए गए हैं।

  • उधना से प्रस्थान: 03, 10, 17 सितंबर; 08, 15, 22, 29 अक्टूबर; और 05, 12, 19 व 26 नवंबर 2026 को चलेगी।

  • मालदा टाउन से प्रस्थान: 06, 13, 20 सितंबर; 11, 18, 25 अक्टूबर; और 01, 08, 15, 22 व 29 नवंबर 2026 को चलेगी।

  • निरस्तीकरण की सूचना: रेलवे ने स्पष्ट किया है कि परिचालन कारणों से 24 सितंबर और 01 अक्टूबर को उधना से तथा तदनुसार मालदा टाउन से इसके दो फेरे निरस्त रहेंगे।

कानपुर सेंट्रल-गुवाहाटी स्पेशल के 14 अतिरिक्त फेरे

उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के बीच यात्रा करने वालों के लिए कानपुर सेंट्रल-गुवाहाटी स्पेशल ट्रेन की सेवा भी दिसंबर तक जारी रहेगी। गाड़ी संख्या 04155 कानपुर सेंट्रल-गुवाहाटी स्पेशल आगामी 10 सितंबर से 10 दिसंबर 2026 तक प्रत्येक गुरुवार को 14 फेरे लगाएगी। वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 04156 गुवाहाटी-कानपुर सेंट्रल स्पेशल 11 सितंबर से 11 दिसंबर 2026 तक प्रत्येक शुक्रवार को 14 अतिरिक्त ट्रिप चलेगी।