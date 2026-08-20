BCA रणजी ट्रॉफी कैंप 2026 : बिहार के 57 क्रिकेटरों की सूची जारी; स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में छाईं सुपौल की राजलक्ष्मी
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने 2026-27 रणजी ट्रॉफी कैंप के लिए 57 संभावित खिलाड़ियों की पहली सूची जारी की है, जिसमें अंग और कोसी-सीमांचल क्षेत्र के युवा क्रिकेटरों का दबदबा है। इसी बीच, सुपौल की महिला क्रिकेटर राजलक्ष्मी ने बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में दूसरा स्थान हासिल किया।
HighLights
BCA ने 2026-27 रणजी ट्रॉफी कैंप के लिए 57 खिलाड़ी चुने।
कटिहार, बांका, भागलपुर सहित कई जिलों के युवा क्रिकेटर शामिल।
राजलक्ष्मी ने बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में दूसरा स्थान प्राप्त किया।
जागरण टीम, भागलपुर। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (BCA) ने घरेलू सत्र 2026-27 के लिए बिहार सीनियर मेंस रणजी ट्रॉफी टीम के फिटनेस एवं स्किल कैंप हेतु 57 संभावित खिलाड़ियों की पहली आधिकारिक सूची जारी कर दी है।
इस शॉर्टलिस्ट में अंग और कोसी-सीमांचल क्षेत्र के युवा क्रिकेटरों का जोरदार दबदबा देखने को मिला है। कटिहार से 5, बांका से 3, भागलपुर से 2 और अररिया, पूर्णिया तथा सुपौल से 1-1 खिलाड़ी ने इस प्रतिष्ठित कैंप में अपनी जगह पक्की की है।
बीसीए के निर्देशानुसार सभी 57 चयनित खिलाड़ियों को 21 अगस्त 2026 की सुबह 10:00 बजे अपने सभी मूल दस्तावेजों के साथ पटना स्थित बीसीए कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा। वहां बीसीसीआई ओडीएमएस (ODMS) नियमों के तहत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद पात्र खिलाड़ियों को मोइनुल हक स्टेडियम, पटना भेजा जाएगा, जहां 22 अगस्त से फिटनेस और स्किल कैंप विधिवत शुरू होगा।
कटिहार से सर्वाधिक 5 खिलाड़ियों ने बनाई जगह
कटिहार जिले से पांच होनहार क्रिकेटरों ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है:
आश्विनी कुमार: बल्लेबाज (लगातार दूसरे सत्र में शीर्ष स्कोरर)
अंकित सिंह: तकनीकी रूप से दक्ष सलामी बल्लेबाज
खालिद आलम: ऑलराउंडर व अनुभवी स्पिन गेंदबाज
आयुष कुमार व हर्ष नंदा: दोनों मध्यम तेज गेंदबाज (RAMP)
बांका के 3 और भागलपुर के 2 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट
बांका: पुनीत यादव (विकेटकीपर/बल्लेबाज), राघवेंद्र प्रताप (ऑलराउंडर) और हिमांशु सिंह (लेग स्पिनर) का चयन हुआ है।
भागलपुर: बल्लेबाज बासुकीनाथ और लेग स्पिन गेंदबाज भानु कुमार को जगह मिली है।
अररिया, पूर्णिया और सुपौल से भी चमके खिलाड़ी
अररिया: ऑलराउंडर अमन राज (ऑफ ब्रेक) का चयन हुआ है। पूर्व जिला प्रतिनिधि ओमप्रकाश जायसवाल के अनुसार, अमन ने सीनियर अंतर-जिला प्रतियोगिता में 184 रन बनाने के साथ 11 विकेट भी झटके थे।
पूर्णिया: श्रमण निग्रोध (विकेटकीपर/बल्लेबाज) ने जगह बनाई है।
सुपौल: बाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज एमडी इजहार (LAMP) सूची में शामिल हैं।
सभी 57 चयनित खिलाड़ी
|क्र.सं.
|खिलाड़ी का नाम
|विधा (Role / Proficiency)
|जिला
|1
|वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi)
|बैटर
|समस्तीपुर
|2
|साकिबुल गनी (Sakibul Gani)
|बैटर
|पूर्वी चंपारण
|3
|पीयूष कुमार सिंह (Piyush Kumar Singh)
|बैटर
|पटना
|4
|मंगल महरौर (Mangal Mahrour)
|बैटर
|गया
|5
|पृथ्वी राज (Prithvi Raj)
|बैटर
|बेगूसराय
|6
|नमन गौरव (Naman Gaurav)
|बैटर
|नालंदा
|7
|कुमार श्रेय (Kumar Shrey)
|बैटर
|जहानाबाद
|8
|तरुण कुमार सिंह (Tarun Kumar Singh)
|बैटर
|रोहतास
|9
|मो. आलम (Md Alam)
|बैटर
|समस्तीपुर
|10
|दानिश आलम (Danish Alam)
|बैटर
|बेगूसराय
|11
|आश्विनी कुमार (Ashwini Kumar)
|बैटर
|कटिहार
|12
|यूसुफ नदीम (Yusuf Nadeem)
|बैटर
|पूर्वी चंपारण
|13
|गुलशन कुमार (Gulshan Kumar)
|बैटर
|बेगूसराय
|14
|अंकित सिंह (Ankit Singh)
|बैटर
|कटिहार
|15
|बासुकीनाथ (Bashukinath)
|बैटर
|भागलपुर
|16
|मुरारी कुमार (Murari Kumar)
|बैटर
|बेगूसराय
|17
|आयुष लोहारुका (Ayush Loharuka)
|विकेटकीपर / बैटर
|दरभंगा
|18
|बिपिन कुमार सौरभ (Bipin Kr Saurabh)
|विकेटकीपर / बैटर
|औरंगाबाद
|19
|श्रमण निग्रोध (Sraman Nigrodh)
|विकेटकीपर / बैटर
|पूर्णिया
|20
|पुनीत यादव (Punit Yadav)
|विकेटकीपर / बैटर
|बांका
|21
|प्रकाश कुमार सिंह (Prakash Kumar Singh)
|विकेटकीपर / बैटर
|भोजपुर
|22
|आकाश राज (Akash Raj)
|ऑलराउंडर
|पटना
|23
|सूरज कुमार कश्यप (Suraj Kr Kashyap)
|ऑलराउंडर
|पटना
|24
|सचिन कुमार सिंह (Sachin Kr Singh)
|ऑलराउंडर
|गोपालगंज
|25
|खालिद आलम (Khalid Alam)
|ऑलराउंडर
|कटिहार
|26
|राघवेंद्र प्रताप (Raghvendra Pratap)
|ऑलराउंडर
|बांका
|27
|निखिल कटियार (Nikhil Katiyar)
|ऑलराउंडर
|बक्सर
|28
|विशाल कुमार सिंह (Vishal Kumar Singh)
|ऑलराउंडर
|सीवान
|29
|साकिब हुसैन (Sakib Hussain)
|RAMP (दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज)
|गोपालगंज
|30
|आमोद यादव (Amod Yadav)
|RAMP
|गोपालगंज
|31
|प्रशांत कुमार सिंह (Prashant Kumar Singh)
|RAMP
|सारण
|32
|वासुदेव प्रसाद सिंह (Vasudev Prasad Singh)
|RAMP
|मुजफ्फरपुर
|33
|मलय राज (Malay Raj)
|RAMP
|पटना
|34
|शब्बीर खान (Shabbir Khan)
|RAMP
|सीवान
|35
|हनी कुमार सिंह (Honey Kumar Singh)
|RAMP
|सीवान
|36
|मो. इज़हार (MD Izhar)
|LAMP (बाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज)
|सुपौल
|37
|सुधांशु कुमार (Sudhanshu Kumar)
|RAMP
|बेगूसराय
|38
|अभिषेक झा (Abhishek Jha)
|RAMP
|बेगूसराय
|39
|आयुष कुमार (Ayush Kumar)
|RAMP
|कटिहार
|40
|हर्ष नंदा (Harsh Nanda)
|RAMP
|कटिहार
|41
|मनीष कुमार (Manish Kumar)
|RAMP
|शिवहर
|42
|प्रियांशु कुमार (Priyanshu Kumar)
|RAMP
|सीतामढ़ी
|43
|विवेक यथार्थ (Vivek Yatharth)
|LAMP
|भोजपुर
|44
|विकास झा (Vikas Jha)
|RAMP
|मधुबनी
|45
|हिमांशु तिवारी (Himanshu Tiwari)
|LAS (बाएं हाथ के स्पिनर)
|पश्चिमी चंपारण
|46
|मणिकांत (Mani Kant)
|LAS
|पूर्वी चंपारण
|47
|आदित्य राज (Aditya Raj)
|LAS
|नालंदा
|48
|समरेश कुमार सिंह (Samresh Kumar Singh)
|LAS
|भोजपुर
|49
|मयंक कुमार (Mayank Kumar)
|LAS
|दरभंगा
|50
|सूर्य प्रताप सिंह (Surya Pratap Singh)
|LAS
|बक्सर
|51
|हिमांशु सिंह (Himanshu Singh)
|RALB (दाएं हाथ के लेग स्पिनर)
|बांका
|52
|भानु कुमार (Bhanu Kumar)
|RALB
|भागलपुर
|53
|धनेश चौहान (Dhanesh Chauhan)
|RALB
|कैमूर
|54
|विकास पटेल (Vikas Patel)
|ROB (दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर)
|कैमूर
|55
|अमन राज (Aman Raj)
|ROB
|अररिया
|56
|कुमार रजनीश (Kumar Rajnish)
|LHB (बाएं हाथ के बल्लेबाज)
|पटना
|57
|नवाज खान (Nawaz Khan)
|RAMP
|शेखपुरा
बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में सुपौल की क्रिकेटर राजलक्ष्मी को दूसरा स्थान
सुपौल जिले के सरायगढ़-भपटियाही प्रखंड के सरायगढ़ पंचायत निवासी महिला क्रिकेटर राजलक्ष्मी ने अकादमिक और खेल जगत में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। उन्होंने बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी (राजगीर) के 'पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग (क्रिकेट)' के प्रथम बैच (सत्र 2025-26) में पूरे विश्वविद्यालय में द्वितीय स्थान (Top-2) हासिल किया है।
राजलक्ष्मी वरिष्ठ पत्रकार बलराम प्रसाद सिंह और नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित शिक्षिका सह समाजसेविका बबीता कुमारी की पुत्री हैं। वे सुपौल जिला क्रिकेट संघ की पंजीकृत खिलाड़ी हैं और बीसीसीआई द्वारा आयोजित अंडर-19, अंडर-23 तथा सीनियर विमेंस टूर्नामेंट में राज्य का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं।
राजलक्ष्मी ने हैदराबाद, केरल और मुंबई में आयोजित कई राष्ट्रीय स्तर की अंतर-राज्यीय प्रतियोगिताओं में भी अपनी चमक बिखेरी है। उनकी इस उपलब्धि पर जिले के खेल प्रेमियों और जनप्रतिनिधियों ने उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं।