1 वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) बैटर समस्तीपुर

2 साकिबुल गनी (Sakibul Gani) बैटर पूर्वी चंपारण

3 पीयूष कुमार सिंह (Piyush Kumar Singh) बैटर पटना

4 मंगल महरौर (Mangal Mahrour) बैटर गया

5 पृथ्वी राज (Prithvi Raj) बैटर बेगूसराय

6 नमन गौरव (Naman Gaurav) बैटर नालंदा

7 कुमार श्रेय (Kumar Shrey) बैटर जहानाबाद

8 तरुण कुमार सिंह (Tarun Kumar Singh) बैटर रोहतास

9 मो. आलम (Md Alam) बैटर समस्तीपुर

10 दानिश आलम (Danish Alam) बैटर बेगूसराय

11 आश्विनी कुमार (Ashwini Kumar) बैटर कटिहार

12 यूसुफ नदीम (Yusuf Nadeem) बैटर पूर्वी चंपारण

13 गुलशन कुमार (Gulshan Kumar) बैटर बेगूसराय

14 अंकित सिंह (Ankit Singh) बैटर कटिहार

15 बासुकीनाथ (Bashukinath) बैटर भागलपुर

16 मुरारी कुमार (Murari Kumar) बैटर बेगूसराय

17 आयुष लोहारुका (Ayush Loharuka) विकेटकीपर / बैटर दरभंगा

18 बिपिन कुमार सौरभ (Bipin Kr Saurabh) विकेटकीपर / बैटर औरंगाबाद

19 श्रमण निग्रोध (Sraman Nigrodh) विकेटकीपर / बैटर पूर्णिया

20 पुनीत यादव (Punit Yadav) विकेटकीपर / बैटर बांका

21 प्रकाश कुमार सिंह (Prakash Kumar Singh) विकेटकीपर / बैटर भोजपुर

22 आकाश राज (Akash Raj) ऑलराउंडर पटना

23 सूरज कुमार कश्यप (Suraj Kr Kashyap) ऑलराउंडर पटना

24 सचिन कुमार सिंह (Sachin Kr Singh) ऑलराउंडर गोपालगंज

25 खालिद आलम (Khalid Alam) ऑलराउंडर कटिहार

26 राघवेंद्र प्रताप (Raghvendra Pratap) ऑलराउंडर बांका

27 निखिल कटियार (Nikhil Katiyar) ऑलराउंडर बक्सर

28 विशाल कुमार सिंह (Vishal Kumar Singh) ऑलराउंडर सीवान

29 साकिब हुसैन (Sakib Hussain) RAMP (दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज) गोपालगंज

30 आमोद यादव (Amod Yadav) RAMP गोपालगंज

31 प्रशांत कुमार सिंह (Prashant Kumar Singh) RAMP सारण

32 वासुदेव प्रसाद सिंह (Vasudev Prasad Singh) RAMP मुजफ्फरपुर

33 मलय राज (Malay Raj) RAMP पटना

34 शब्बीर खान (Shabbir Khan) RAMP सीवान

35 हनी कुमार सिंह (Honey Kumar Singh) RAMP सीवान

36 मो. इज़हार (MD Izhar) LAMP (बाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज) सुपौल

37 सुधांशु कुमार (Sudhanshu Kumar) RAMP बेगूसराय

38 अभिषेक झा (Abhishek Jha) RAMP बेगूसराय

39 आयुष कुमार (Ayush Kumar) RAMP कटिहार

40 हर्ष नंदा (Harsh Nanda) RAMP कटिहार

41 मनीष कुमार (Manish Kumar) RAMP शिवहर

42 प्रियांशु कुमार (Priyanshu Kumar) RAMP सीतामढ़ी

43 विवेक यथार्थ (Vivek Yatharth) LAMP भोजपुर

44 विकास झा (Vikas Jha) RAMP मधुबनी

45 हिमांशु तिवारी (Himanshu Tiwari) LAS (बाएं हाथ के स्पिनर) पश्चिमी चंपारण

46 मणिकांत (Mani Kant) LAS पूर्वी चंपारण

47 आदित्य राज (Aditya Raj) LAS नालंदा

48 समरेश कुमार सिंह (Samresh Kumar Singh) LAS भोजपुर

49 मयंक कुमार (Mayank Kumar) LAS दरभंगा

50 सूर्य प्रताप सिंह (Surya Pratap Singh) LAS बक्सर

51 हिमांशु सिंह (Himanshu Singh) RALB (दाएं हाथ के लेग स्पिनर) बांका

52 भानु कुमार (Bhanu Kumar) RALB भागलपुर

53 धनेश चौहान (Dhanesh Chauhan) RALB कैमूर

54 विकास पटेल (Vikas Patel) ROB (दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर) कैमूर

55 अमन राज (Aman Raj) ROB अररिया

56 कुमार रजनीश (Kumar Rajnish) LHB (बाएं हाथ के बल्लेबाज) पटना