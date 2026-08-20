बिहार में सियासी फेरबदल: पप्पू यादव के सामने JDU के पूर्व विधायक गोपाल मंडल कांग्रेस में शामिल; 4 बार रहे हैं MLA

डिजिटल डेस्क, भागलपुर। बिहार की सियासत में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। अपने बयानों और बेबाक अंदाज के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले भागलपुर के गोपालपुर से चार बार विधायक रहे नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने जनता दल यूनाइटेड (JDU) छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है।

पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की मौजूदगी में गोपाल मंडल ने विधिवत रूप से कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सोशल मीडिया पर उनकी सदस्यता ग्रहण का वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है। जेडीयू से 4 बार विधायक रहे, 2025 में कटा था टिकट गोपाल मंडल गोपालपुर विधानसभा सीट से लगातार चार बार (2005 से 2020 तक) जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और लंबे समय तक नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में गिने जाते रहे। हालांकि, साल 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू द्वारा टिकट काटे जाने के बाद से ही वे बागी तेवर अपनाए हुए थे और पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे थे।