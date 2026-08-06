संवाद सूत्र, बिहपुर (भागलपुर)। बिहार के पथ निर्माण मंत्री सह बिहपुर विधायक इं. शैलेंद्र ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बिहपुर विधानसभा क्षेत्र समेत संपूर्ण बिहार की सड़क अवसंरचना को सुदृढ़ करने से जुड़े कई महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रस्तावों पर विस्तृत व सकारात्मक चर्चा की। मुलाकात के दौरान मंत्री की पुत्री कोमल कृति भी मौजूद रहीं।

बिहपुर के गांवों को एप्रोच रैंप से जोड़ने और पोंटून ब्रिज की मांग मंत्री इं. शैलेंद्र ने बताया कि भागलपुर-नवगछिया स्थित विक्रमशिला गंगा सेतु के पुनर्निर्माण (Rehabilitation) अवधि के दौरान निर्बाध यातायात सुनिश्चित करने के लिए समानांतर अस्थायी पोंटून ब्रिज (Pontoon Bridge) के निर्माण की आवश्यकता पर प्रमुखता से चर्चा हुई।

इसके साथ ही बिहपुर-फुलौत के बीच बन रहे NH-106 के कोसी महासेतु से बिहपुर विधानसभा क्षेत्र के गोविंदपुर-मुसहरी और कहारपुर गांवों को एप्रोच रैंप के माध्यम से सीधे जोड़ने की मांग रखी। साथ ही भागलपुर-बलदौर NH-133E के निर्माण कार्य में तेजी लाने की बात कही।