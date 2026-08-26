तिब्बत में ग्लेशियर फटने से बिहार में हाई अलर्ट : गंडक बराज के 36 फाटक खोले गए, भागलपुर में बढ़ जाएगा गंगा का जलस्तर

जागरण संवाददाता, भागलपुर। तिब्बत क्षेत्र में एक ग्लेशियल झील फटने (Glacial Lake Outburst) के कारण निकले करीब तीन मीटर ऊंचे पानी के भारी उफान का असर बिहार की प्रमुख नदियों पर पड़ने की गंभीर आशंका पैदा हो गई है। इस उफान का सीधा असर पहले गंडक नदी में देखने को मिलेगा और आगे चलकर गंडक का पानी गंगा में समाहित होने के बाद भागलपुर में भी जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है।

इस संभावित प्राकृतिक आपदा को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे बिहार में 'हाई अलर्ट' जारी कर दिया है। भागलपुर में पहले से ही गंगा खतरे के निशान के करीब बह रही है, जिससे प्रशासनिक अमले की चिंता और बढ़ गई है।

आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, बुधवार सुबह नौ बजे तिब्बत क्षेत्र में ग्लेशियल झील के फटने से भोटे-कोशी नदी में करीब तीन मीटर की तेज सर्ज वेव प्रवाहित हो रही है। भोटे-कोशी नेपाल में त्रिशूली नदी से मिलती है और आगे चलकर इसका भारी जलप्रवाह गंडक नदी में प्रवेश करता है। इसके चलते गंडक के डिस्चार्ज और जलस्तर में अचानक तीव्र वृद्धि होने की पूरी संभावना है।

वाल्मीकिनगर बराज के सभी 36 फाटक खोले गए स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज के सभी 36 फाटकों को पूरी तरह खोल दिया है, ताकि बढ़ते जलप्रवाह को नियंत्रित रूप से निकाला जा सके। बुधवार दोपहर 12 बजे बराज से 86 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके लगातार बढ़ने की संभावना है।

तकनीकी टीम तैनात नेपाल के देवघाट गेज पर जलस्तर फिलहाल 4.77 मीटर दर्ज किया गया है (चेतावनी स्तर 7.30 मीटर और खतरे का निशान 9 मीटर है)। अधिकारियों के अनुसार, देवघाट पर पानी का दबाव बढ़ने के बाद उसे गंडक बराज तक पहुंचने में लगभग साढ़े तीन घंटे का समय लगेगा। मुख्यालय स्तर से अधीक्षण अभियंता के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ तकनीकी दल भी बराज पर तैनात कर दिया गया है।

गंडक के रास्ते गंगा पर असर भागलपुर और आसपास के जिलों के लिए सबसे संवेदनशील पहलू यह है कि गंडक का अतिरिक्त पानी डाउनस्ट्रीम में जाकर गंगा नदी में मिलता है। यदि गंडक से भारी मात्रा में पानी गंगा में आया, तो भागलपुर में जलस्तर तेजी से लाल निशान को पार कर सकता है। चूंकि यह अतिरिक्त जलप्रवाह भागलपुर पहुंचने में कुछ समय लेगा, इसलिए आगामी दिनों के आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण होंगे।