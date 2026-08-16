बिहार: विश्वविद्यालयों के लिए 1127.34 करोड़ जारी; TMBU को मिले 80.86 करोड़, पेंशनर्स बोले- हमारे साथ हुआ भेदभाव

जागरण संवाददाता, भागलपुर। बिहार सरकार के वित्त विभाग ने राज्यभर के पारंपरिक विश्वविद्यालयों के शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारियों, अतिथि शिक्षकों एवं पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारी-भरकम राशि जारी कर दी है। सरकार ने विश्वविद्यालयों के वेतनादि तथा अन्य आवश्यक मदों के निर्बाध भुगतान के लिए कुल 1127.34 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान की एकमुश्त प्रशासनिक स्वीकृति एवं विमुक्ति का आदेश जारी कर दिया है।

इस राज्यस्तरीय आवंटन में से तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय (टीएमबीयू) के हिस्से में कुल 80.86 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। सरकार के इस कदम से लंबे समय से बकाए और वेतन की प्रतीक्षा कर रहे कर्मियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।

TMBU के वेतनादि मद में 37.35 करोड़, अतिथि शिक्षकों को 3.28 करोड़ वित्त विभाग द्वारा निर्गत आधिकारिक आदेश के अनुसार, टीएमबीयू को जून 2026 से अगस्त 2026 तक की तीन माह की अवधि के लिए वेतनादि मद में 37.35 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस राशि से विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत नियमित प्राध्यापकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के मासिक वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, इसी वेतनादि मद में से 3.28 करोड़ रुपये की राशि विश्वविद्यालय में सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों (गेस्ट फैकल्टी) के मानदेय भुगतान के लिए विशेष रूप से शामिल की गई है। मानदेय जारी होने से अतिथि शिक्षकों में भी उत्साह है।

गैर-वेतनादि मद में मिले 43.51 करोड़, सिर्फ जुलाई तक का आवंटन विश्वविद्यालय के गैर-वेतनादि मद (जिसमें मुख्य रूप से सेवानिवृत्त प्राध्यापकों एवं कर्मियों के पेंशन, पारिवारिक पेंशन, उपादान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ शामिल हैं) के लिए कुल 43.51 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

हालांकि, यह राशि केवल जून और जुलाई 2026 तक की दो माह की अवधि के लिए ही स्वीकृत की गई है। इस प्रकार वेतनादि और गैर-वेतनादि दोनों मदों को मिलाकर टीएमबीयू के खाते में कुल 80.86 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है।

पेंशनर संघ ने खोला मोर्चा, टीएमबीयू के साथ सौतेले व्यवहार का आरोप सरकारी आदेश जारी होते ही विश्वविद्यालय के पेंशनरों में रोष भी देखने को मिल रहा है। टीएमबीयू पेंशनर संघ के संयोजक डॉ. पवन कुमार सिंह ने आवंटन प्रणाली पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे विश्वविद्यालय के साथ स्पष्ट भेदभाव करार दिया है।