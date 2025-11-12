Bihar Exit Poll Result 2025: सीमांचल व पूर्व बिहार में भी NDA को बढ़त, कई सीटों पर कड़ी टक्कर

जागरण टीम, भागलपुर। दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) में कोसी, सीमांचल और पूर्व बिहार के आठ जिलों में मंगलवार को शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज जैसे सीमांचल जिलों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगीं और महिलाओं व युवाओं की भागीदारी ने चुनावी माहौल को जीवंत बना दिया।

पूर्णिया और कटिहार में एनडीए व महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर दिखी, जबकि किशनगंज व अररिया के कई मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में इस बार वोटों का झुकाव पहले जैसा एकतरफा नहीं दिखा। एआइएमआइएम की सक्रियता ने इस बार भी महागठबंधन के वोटबैंक में सेंध लगाई है।

मतदाताओं में दिखा भारी उत्साह सुपौल, भागलपुर, बांका और जमुई में भी भारी मतदान दर्ज हुआ और छिटपुट घटनाओं को छोड़कर चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण रही। पूर्णिया जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग उत्साहपूर्ण रही और कहीं कोई बड़ी घटना नहीं हुई।

अमौर, कसबा, धमदाहा, पूर्णिया, बायसी और रूपौली में भारी मतदान दर्ज किया गया। पूर्णिया सदर में भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखी जा रही है, जबकि शेष छह सीटों पर एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है। महिलाओं की बड़ी भागीदारी रही। मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में पहले की तरह वोटों का सीधा झुकाव नहीं दिखा और कई सीटों पर नतीजे चौंका सकते हैं। कुछ ऐसी ही स्थिति किशनगंज की भी रही। किशनगंज की चार सीटों में से दो सीटों किशनगंज सदर और बहादुरगंज में कांग्रेस से क्रमश: कमरूल हुदा और मुसब्बीर आलम, जबकि कोचाधामन से एआइएमआइएम के सरबर आलम और ठाकुरगंज में जदूयू का पलड़ा भारी दिखा। कटिहार में NDA को बढ़त कटिहार जिले की सात विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न होने के साथ ही 87 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद हो गया है।जिले में मोगरा में ईवीएम में खराबी होने कारण मतदान 45 मिनट देरी से शुरू हुआ। करीब-करीब हर बूथ पर महिलाओं और युवाओं की भागीदारी उत्साहजनक रही।

जिले की सात सीटों में से चार कोढ़ा, कदवा, कटिहार और मनिहारी में एनडीए बढ़त में दिख रहा है। प्राणपुर, बरारी और बलरामपुर में महागठबंधन के प्रत्याशी बढ़ते बनाते दिखे। कटिहार सीट पर भाजपा से पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और वीआइपी सौरभ कुमार अग्रवाल आमने-सामने हैं।

अररिया जिले की छह विधानसभा सीटों पर मंगलवार को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। रानीगंज प्रखंड के कालाबलुआ पंचायत और अररिया विधानसभा के सोता गांव में ग्रामीणों ने पुल व सड़क की मांग को लेकर विरोध जताया, जिसे बाद में प्रशासन ने सुलझा लिया।

त्रिवेणीगंज में कांटे की टक्कर सुपौल जिले में मतदान उत्साहपूर्ण रहा और सुबह से ही लंबी कतारें दिखीं, खासकर महिलाओं की। बुजुर्ग और युवा दोनों सक्रिय रहे। बढ़े मतदान के बीच गठबंधन दलों ने अपने कोर वोटर को मजबूती से साथ बनाए रखा। जिले की पांच सीटों में चार निर्मली, सुपौल, छातापुर और पिपरा में एनडी बढ़त बनाते दिखे। त्रिवेणीगंज में जदयू और राजद के बीच कांटे की टक्कर बनी हुई है।

सुपौल में जदयू के विजेंद्र प्रसाद यादव और कांग्रेस के मिन्नतुल्लाह रहमानी आमने सामने हैं। भागलपुर में दो सीटों कहलगांव और सुल्तानगंज में राजद और कांग्रेस में दोस्ताना संघर्ष हुआ, लेकिन महागठबंधन के अधिकतर कोर वोट राजद के पक्ष में रहे। इन दोनों सीटों पर जदयू बढ़त बनाते दिखा।