सीओ पर भड़के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, कहा- काम कीजिएगा या वीआरएस लीजिएगा

जागरण संवाददाता, भागलपुर। उपमुख्यमंत्री ने भूमि सुधार जनकल्याण संवाद के दौरान फरियादियों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया। खरीक प्रखंड के उष्मानपुर पंचायत के वार्ड नंबर एक निवासी विंदेश्वरी मंडल और गीता देवी, पूर्व सैनिक के परिवार से हैं।

नाना की जमीन पर दखल नहीं दिलाने के लिए खरीक सीओ की अनिच्छा से नाराज हो उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सीओ साहब, काम कीजिएगा या वीआरएस लीजिएगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जिनको भी वीआरएस की आवश्यकता है, उन्हें यह मिल जाएगा। कमजोर लोगों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने नवगछिया के डीसीएलआर को 15 दिनों के भीतर मामले का निष्पादन करने का निर्देश दिया।