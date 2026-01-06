सीओ पर भड़के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, कहा- काम कीजिएगा या वीआरएस लीजिएगा
उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भूमि सुधार जनकल्याण संवाद में अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने खरीक के सीओ को पूर्व सैनिक के परिवार को जमीन का कब्जा न ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भागलपुर। उपमुख्यमंत्री ने भूमि सुधार जनकल्याण संवाद के दौरान फरियादियों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया। खरीक प्रखंड के उष्मानपुर पंचायत के वार्ड नंबर एक निवासी विंदेश्वरी मंडल और गीता देवी, पूर्व सैनिक के परिवार से हैं।
नाना की जमीन पर दखल नहीं दिलाने के लिए खरीक सीओ की अनिच्छा से नाराज हो उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सीओ साहब, काम कीजिएगा या वीआरएस लीजिएगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जिनको भी वीआरएस की आवश्यकता है, उन्हें यह मिल जाएगा। कमजोर लोगों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने नवगछिया के डीसीएलआर को 15 दिनों के भीतर मामले का निष्पादन करने का निर्देश दिया।
महादेव की जमीन पर भी हो रहा है कब्जा, डीएम साहब कार्रवाई करें
बूढ़ानाथ मंदिर ट्रस्ट की जमीन को लेकर मैनेजर बाल्मिकी कुमार सिंह ने उपमुख्यमंत्री से शिकायत की। उन्होंने बताया कि सुल्तानगंज अंचल में पांच एकड़ 47 डिसमल जमीन को अवैध रूप से दूसरे के नाम म्यूटेशन कर दिया गया है।
इससे नाराज उपमुख्यमंत्री ने अंचलाधिकारी और कर्मचारियों से जानकारी ली। पता चला कि यह कार्य पूर्व कर्मचारी हरि मंडल के कार्यकाल में हुआ था।
मंत्री ने डीएम से कहा कि महादेव की जमीन पर भी अवैध कब्जा हो रहा है, गलती करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई करें और भू-माफिया से जमीन मुक्त कराएं।
