गंगा के उफान व बाढ़ के बीच भागलपुर पहुंच रहे CM सम्राट: हवाई अड्डे पर होगी हाईलेवल बैठक; मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम जारी
मुख्यमंत्री बुधवार को भागलपुर पहुंच रहे हैं, जहां वे गंगा के बढ़े जलस्तर और बाढ़ जैसी स्थिति पर हवाई अड्डे ...और पढ़ें
HighLights
मुख्यमंत्री का भागलपुर दौरा, बाढ़ की स्थिति की समीक्षा।
हवाई अड्डे पर आपदा प्रबंधन की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित।
सुरक्षा के कड़े इंतजाम, मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम जारी।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। मुख्यमंत्री के भागलपुर के संक्षिप्त दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। समाहरणालय स्थित जिला गोपनीय शाखा द्वारा जारी संयुक्त आदेश के अनुसार, मुख्यमंत्री बुधवार (दो सितंबर) को राजकीय हेलीकॉप्टर से भागलपुर पहुंच रहे हैं।
तय मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम के अनुसार, दोपहर 2:45 बजे मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर भागलपुर हवाई अड्डे पर उतरेगा। इसके ठीक दो मिनट बाद यानी 2:47 बजे से हवाई अड्डा परिसर में ही आगमन और आपदा प्रबंधन से संबंधित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।
मुख्यमंत्री बुधवार दोपहर 2:45 बजे राजकीय हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे भागलपुर हवाई अड्डा; 47 मिनट के संक्षिप्त दौरे पर रहेंगे
हवाई अड्डे पर ही दोपहर 2:47 बजे से होगी आपदा प्रबंधन और गंगा के बढ़ते जलस्तर से उपजी बाढ़ की विशेष समीक्षा बैठक
जिला गोपनीय शाखा ने जारी किया संयुक्त सुरक्षा आदेश; दंडाधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों की भारी तैनाती
मजबूत बैरिकेडिंग और मेडिकल जांच के बाद ही पहुंचेगा खान-पान; लावारिस वाहनों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश
मुख्यमंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भागलपुर और आसपास के इलाकों में गंगा के बढ़े जलस्तर के कारण कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे में हवाई अड्डे पर आयोजित होने वाली यह समीक्षा बैठक राहत-बचाव कार्यों, तटबंधों की निगरानी और प्रभावितों तक सरकारी सहायता पहुंचाने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। बैठक समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री दोपहर 3:30 बजे हवाई अड्डे से हेलीपैड के लिए रवाना होंगे और 3:32 बजे पटना के लिए प्रस्थान कर जाएंगे।
हवाई अड्डे और हेलीपैड पर त्रिस्तरीय बैरिकेडिंग व निगरानी
मुख्यमंत्री की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए कार्यक्रम स्थल, हेलीपैड और आसपास के संपूर्ण क्षेत्र में कड़ी चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया है। भवन निर्माण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को निर्धारित स्थलों पर मजबूत शाल के बल्लों से पर्याप्त ऊंचाई और गहराई वाली बैरिकेडिंग सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि बिना सघन मेटल डिटेक्टर जांच के किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को वीवीआईपी जोन या कार्यक्रम स्थल के समीप नहीं आने दिया जाए।
मेडिकल जांच के बाद ही परोसा जाएगा भोजन और पेय
वीवीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत जारी आदेश में मुख्यमंत्री को परोसी जाने वाली हर खाद्य सामग्री, फल और पेय पदार्थ की अनिवार्य रूप से पहले चिकित्सकीय जांच कराने का निर्देश दिया गया है। सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को इसके लिए विशेष मेडिकल टीम तैनात करने को कहा गया है। डॉक्टरों की टीम से हरी झंडी मिलने के बाद ही कोई भी सामग्री मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जा सकेगी।
लावारिस वाहनों और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर
हवाई अड्डा परिसर और संपर्क मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए पुलिस बल को लगातार पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। परिसर के आसपास दिखने वाले किसी भी लावारिस वाहन को क्रेन की मदद से तत्काल हटाने को कहा गया है। प्रशासनिक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात कोई भी कर्मी किसी भी परिस्थिति में असावधान न रहे और किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत एक्शन ले।