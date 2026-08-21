सावन समापन से पहले व्यवस्था की टोह लेंगे CM सम्राट चौधरी: 23 को धांधी-बेलारी का है दौरा, कांवरियों से लेंगे फीडबैक
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 23 अगस्त को भागलपुर के धांधी-बेलारी क्षेत्र का दौरा कर कांवरियों से सावन व्यवस्थाओं पर सीधा फीडबैक लेंगे। यह उनका दो माह में तीसरा दौरा होगा, जिसमें विकास योजनाओं की जमीनी समीक्षा भी की जाएगी।
HighLights
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का 23 अगस्त को धांधी-बेलारी दौरा।
कांवरियों से सावन पथ की व्यवस्थाओं पर लेंगे सीधा फीडबैक।
दो माह में तीसरा दौरा, विकास योजनाओं की होगी समीक्षा।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। सावन के पावन महीने के अंतिम पड़ाव के बीच भागलपुर में मुख्यमंत्री के संभावित तीसरे दौरे को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। आगामी 23 अगस्त को अजगैवीनाथ धाम से जुड़े धांधी-बेलारी क्षेत्र में मुख्यमंत्री के आगमन की संभावना है। सावन के समापन के अवसर पर प्रस्तावित इस दौरे का सबसे अहम पहलू कांवरिया पथ पर श्रद्धालुओं और कांवरियों से व्यवस्थाओं का सीधा जमीनी फीडबैक लेना माना जा रहा है।
मुख्यमंत्री इस दौरान कांवरियों से सीधे बातचीत कर यह जान सकते हैं कि यात्रा पथ पर पेयजल, स्वच्छता, चिकित्सा शिविर, सुरक्षा, विश्राम पंडाल और गंगा घाटों पर व्यवस्थाएं कितनी प्रभावी रहीं और किन मोर्चों पर सुधार की आवश्यकता है।
दो माह में तीसरा दौरा, भागलपुर पर विशेष नजर
मुख्यमंत्री का यह दौरा ऐसे समय में प्रस्तावित है, जब वे बीते करीब दो माह में तीसरी बार भागलपुर की धरती पर पहुंचेंगे।
15 जुलाई (कासिल दौरा): गोराडीह के कासिल स्थित राजकीय डिग्री कॉलेज से राज्यभर के 211 नवस्थापित डिग्री कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत की थी। इसी मंच से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए 220 एकड़ भूमि हस्तांतरण, समानांतर पुल निर्माण और 400 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने जैसी बड़ी घोषणाएं सामने आई थीं।
28 जुलाई (सुल्तानगंज दौरा): अजगैवीनाथ धाम पहुंचकर श्रावणी मेला का विधिवत उद्घाटन किया था। इस दौरान अजगैवीनाथ को हरिद्वार की तर्ज पर विकसित करने, अगुवानी घाट तक रोपवे निर्माण, एयरपोर्ट की संभावनाओं और ट्रिपल आईटी द्वारा तैयार 'ई-श्रावणी' मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई थी।
विकास योजनाओं और व्यवस्थाओं की जमीनी समीक्षा
23 अगस्त के इस संभावित कार्यक्रम का महत्व इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें पूर्व में की गई घोषणाओं के जमीनी क्रियान्वयन और श्रावणी मेले की वास्तविक स्थिति की समीक्षा होगी। प्रशासनिक स्तर पर यदि विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक होती है, तो विक्रमशिला सेतु, नया समानांतर पुल, विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय और पर्यटन विकास से जुड़े मुद्दों पर प्रगति की स्थिति परखी जाएगी।
"मुख्यमंत्री के 23 अगस्त को धांधी-बेलारी आगमन का कार्यक्रम फिलहाल प्रस्तावित है। इस संबंध में अभी राज्य मुख्यालय से अंतिम आधिकारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही निर्देश प्राप्त होगा, जिला प्रशासन द्वारा प्रोटोकॉल के अनुरूप सभी आवश्यक सुरक्षा व प्रशासनिक तैयारियां सुनिश्चित की जाएंगी।"