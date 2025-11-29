Language
    मुख्यमंत्री नीतीश आज भागलपुर में; मित्र की मां के श्राद्ध में होंगे शामिल, पुलिस अलर्ट

    By Kaushal Kishore Mishra Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 05:30 AM (IST)

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भागलपुर जा रहे हैं। वे अपने एक मित्र की माताजी के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर भागलपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है।

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज भागलपुर में। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को दोपहर तीन बजे भागलपुर पहुंचेंगे। यहां अपने मित्र इंजीनियर उदयकांत मिश्रा की मां के श्राद्ध कार्यक्रम में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री करीब आधे घंटे तक शहर में रहेंगे। इसको लेकर भीखनपुर स्थित मिश्रा निवास की सुरक्षा शुक्रवार से ही कड़ी कर दी गई है।

    आवास के इर्दगिर्द बैरिकेडिंग की गई है। शुक्रवार की शाम सीएम सिक्योरिटी से जुड़े अधिकारी और विशेष सुरक्षा बल की टीम पटना से पहुंच गई। टीम के अधिकारी और विशेष सुरक्षा बल के जवानों ने शुक्रवार की शाम मिश्रा आवास का सुरक्षा मुआयना कर सुरक्षा को लेकर रिहर्सल भी किया।

    इस दौरान इंजीनियर उदयकांत मिश्रा और उनके अनुज डॉ. राजीव कांत मिश्रा से सुरक्षा और वाहनों के रख-रखाव तथा आयोजन को लेकर आने वालों की संख्या को लेकर मंत्रणा की।

    मिश्रा बंधुओं ने पटना से पहुंचे सुरक्षा अधिकारियों और सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी को स्पष्ट किया कि वाहनों के पड़ाव और आवाजाही को लेकर इतना ख्याल रखेंगे कि उन्हें पड़ाव स्थल और उसके इर्दगिर्द क्षेत्र में पार्क करा लेंगे लेकिन उनके यहां आमंत्रित लोगों को आवाजाही करने से नहीं रोकेंगे।

    इसके लिए सुरक्षा और जांच को लेकर आमंत्रित लोगों को किसी तरह की असहजता न हो। पटना से पहुंची सुरक्षा अधिकारियों की टीम मिश्रा भवन के उस कक्ष का भी मुआयना किया जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन पर बैठने की व्यवस्था की गई है।

    सुरक्षा अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की मौजूदगी वाले कक्ष में उनके साथ मौजूद रहने वालों की संख्या को लेकर भी मंत्रणा की। उक्त कक्ष में पांच से छह पारिवारिक सदस्य और मित्रों के रहने की ही बात इंजीनियर उदयकांत मिश्रा ने उन्हें बताई है।

    भीखनपुर-बरहपुरा मार्ग, पुलिस केंद्र-भीखनपुर मार्ग पर आवाजाही रहेगी ठप

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मिश्रा भवन में होने वाले आयोजन में भाग लेते समय भीखनपुर-बरहपुरा मार्ग पर आवाजाही को डायवर्ट कर दिया जाएगा। वही स्थिति पुलिस केंद्र-भीखनपुर मार्ग की भी रहेगी।

    इसके लिए ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार अपनी टीम के साथ भीखनपुर स्थित सीएम के आगमन वाले स्थल और उससे नजदीकी सड़कों का मुआयना कर वाहनों के रख-रखाव को लेकर स्थल का भी निरीक्षण किया।