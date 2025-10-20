Language
    फटा कलेजा, मनी मातम की दिवाली... बिहार में 4 भाई-बहन गंगा में डूबे, 2 को गोताखोरों ने बचाया, 2 की दर्दनाक मौत

    By Alok ShahiEdited By: Alok Shahi
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 02:58 PM (IST)

    Bihar Breaking News: भागलपुर में एक ही परिवार के चार भाई-बहन गंगा नदी में डूब गए। हालांकि, मौके पर मौजूद गोताखोरों ने 2 बच्चों को बचा लिया, लेकिन गहरे पानी में जाने के कारण 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। बच्चों के डूबने की घटना बरारी थाना क्षेत्र के कुप्पाघाट की है।

    Bihar Breaking News: भागलपुर में 4 भाई-बहन पिता के साथ गंगा नदी में नहा रहे थे, जिनमें 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई।

    जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Breaking News बिहार के भागलपुर में एक दर्दनाक हादसे के कारण मातम की दिवाली  हो गई। यहां चार भाई-बहन गंगा नदी में डूब गए। हालांकि, मौके पर मौजूद गोताखोरों ने 2 बच्चों को जान पर खेलकर किसी तरह बचा लिया, जबकि गहरे पानी में जाने के कारण 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। कलेजा टीसने वाली यह घटना बरारी थाना क्षेत्र के कुप्पाघाट की है।

    दैनिक जागरण संवाददाता कौशल किशोर मिश्र ने जानकारी दी है कि चारों बच्चे एक मदरसा से पढ़कर घर लौटे। इसके बाद बच्चों के पिता मोहम्मद मुर्तजा इन चारों बच्चों को गंगा स्नान कराने के लिए कुप्पाघाट लेकर पहुंचे। इस दौरान देखते-देखते पानी के तेज बहाव में चारों बच्चे एक-एक कर बह गए। स्थानीय गोताखोरों ने किसी तरह दो बच्चों को बाहर निकाल लिया, लेकिन 2 बच्चे गहरे पानी में चले गए। ये दोनों बच्चे करीब आधे घंटे तक पानी में डूबे रहे। इससे इनकी मौत हो गई। मरने वालों में मुर्तजा का एक बेटा और एक भतीजी शामिल हैं।

    इधर, घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। दोनों बच्चों को गहरे पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो गई थी। दोनों मृत बच्चों की पहचान मुस्तफापुर निवासी मोहम्मद मुर्तजा के पुत्र समी अहमद (9 वर्ष) और मोहम्मद टिंकू की पुत्री नजमा खातून (9 वर्ष) के रूप में हुई है। पानी से जिंदा निकाले गए दो बच्चों का इलाज भागलपुर के मायागंज अस्पताल में चल रहा है।

    मृतक बच्ची नजमा खातून की मां ने बताया कि ये सभी बच्चे मदरसा में पढ़ने गए थे। वहां से लौटने पर मोहम्मद मुर्तजा अपने बेटों के साथ मेरी बेटी को भी नहाने के लिए गंगा नदी घाट पर ले गए थे। इस दौरान पानी के तेज बहाव में चारों बच्चे बह गए। मृतका की मां ने बताया कि छह माह पहले उसके पति की भी मौत हो गई है। उसकी तीन बेटियां है। इनमें एक बेटी की मौत हो गई।

    इधर बरारी के कुप्पाघाट पर दर्दनाक हादसे की सूचना मिलते ही बरारी थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतक दोनों बच्चों का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 