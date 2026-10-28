डिजिटल डेस्क, भागलपुर। Kosi Graduate MLC Result 2026 Dr NK Yadav: बिहार विधान परिषद के कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और निवर्तमान विधान पार्षद डॉ. नरेन्द्र कुमार यादव (डॉ. एनके यादव) ने जीत की ऐतिहासिक हैट्रिक लगाकर अपनी राजनीतिक साख को पुनः स्थापित किया है।

पूर्णिया जिला स्कूल परिसर स्थित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्षेत्रीय कार्यालय भवन में चली विस्तृत मतगणना के उपरांत चुनाव प्रशासन ने उन्हें आधिकारिक तौर पर निर्वाचित घोषित कर दिया।वर्ष 2014 और 2020 की शानदार जीत के बाद यह उनकी लगातार तीसरी सफलता है। कोसी, सीमांचल, अंग और पूर्व बिहार के 14 जिलों में फैले इस विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के स्नातक मतदाताओं ने एक बार फिर डॉ. यादव के लंबे अनुभव और जनसुलभ कार्यशैली को प्राथमिकता दी है।

चिकित्सीय पेशे से राजनीति के शिखर तक का सफर मूल रूप से झारखंड के गोड्डा जिले से ताल्लुक रखने वाले और भागलपुर को अपनी मुख्य कर्मभूमि बनाने वाले डॉ. एनके यादव अंग क्षेत्र के प्रतिष्ठित स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। उनके पिता स्वर्गीय गौरी शंकर यादव एक सम्मानित हस्ती थे। चुनाव के दौरान उनकी वयोवृद्ध माता बिंदुला देवी ने माथे पर तिलक लगाकर विजयश्री का जो आशीर्वाद दिया था, वह जनादेश में तब्दील हो गया।

डॉ. एनके यादव: संक्षिप्त राजनीतिक व व्यक्तिगत प्रोफाइल नाम: डॉ. एन.के. यादव (डॉ. नरेन्द्र कुमार यादव)

पार्टी: भारतीय जनता पार्टी (BJP) / राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA)

ताजा उपलब्धि: कोसी स्नातक क्षेत्र से लगातार तीसरी बार बिहार विधान परिषद सदस्य (MLC) निर्वाचित

पेशा: वरिष्ठ चिकित्सक (स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ)

मूल निवास व कर्मभूमि: पैतृक निवास गोड्डा (झारखंड), कार्यक्षेत्र व वर्तमान आवास भागलपुर (बिहार)

माता-पिता: स्वर्गीय गौरी शंकर यादव (पिता) एवं बिंदुला देवी (माता)

पारिवारिक पृष्ठभूमि: पत्नी डॉ. वीणा यादव (पूर्व महापौर, भागलपुर नगर निगम, 2007–2012)

संतान: पुत्र डॉ. निलय कृष्णा एवं पुत्री डॉ. श्रेया यादव (दोनों चिकित्सक), दामाद डॉ. राधेश्याम (चिकित्सक)

प्रमुख राजनीतिक पड़ाव: 2009: भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी ताल ठोकी 2010: राजद-लोजपा गठबंधन से भागलपुर विधानसभा सीट से लड़े चुनाव 2014: भाजपा प्रत्याशी बनकर कोसी स्नातक से पहली बार उच्च सदन पहुंचे 2020: दूसरी बार स्नातकों का विश्वास जीतकर सीट बरकरार रखी 2026: लगातार तीसरी जीत के साथ ऐतिहासिक हैट्रिक पूरी की

चिकित्सा कार्य के साथ-साथ उनका परिवार सार्वजनिक जीवन और सामाजिक सरोकारों में सदैव अग्रणी रहा है। उनकी पत्नी डॉ. वीणा यादव वर्ष 2007 से 2012 तक भागलपुर नगर निगम की प्रथम नागरिक (महापौर) के रूप में शहर की कमान संभाल चुकी हैं। उनका परिवार पूरी तरह चिकित्सा सेवा को समर्पित है; उनके पुत्र डॉ. निलय कृष्णा, पुत्री डॉ. श्रेया यादव और दामाद डॉ. राधेश्याम सभी चिकित्सा क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

2009 के शुरुआती संघर्ष से लगातार तीसरी जीत की दास्तान डॉ. एनके यादव का राजनीतिक सफर निरंतर जनसंपर्क और संघर्षों से तराशा गया है। उन्होंने वर्ष 2009 में भागलपुर संसदीय सीट से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़कर मुख्यधारा की राजनीति में अपनी मजबूत उपस्थिति का अहसास कराया था। इसके बाद 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में वे भागलपुर सदर सीट से राजद-लोजपा गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे।

कालांतर में वे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े और संगठन के निष्ठावान सिपाही के तौर पर कार्य करने लगे। पार्टी ने जब वर्ष 2014 में उन पर भरोसा जताते हुए कोसी स्नातक क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया, तो उन्होंने 14 जिलों के प्रबुद्ध मतदाताओं का विश्वास जीतकर पहली बार विधान परिषद में कदम रखा। इसके बाद 2020 में भी उन्होंने अपनी सीट पर कब्जा बरकरार रखा और अब 2026 में पुनः जीत दर्ज कर साबित कर दिया कि शिक्षकों, बुद्धिजीवियों और स्नातकों के बीच उनकी पैठ कितनी गहरी है।

भागलपुर आवास रहा एनडीए का केंद्र, बधाई देने वालों का तांता भागलपुर स्थित डॉ. एनके यादव का आवास जिले में भाजपा और एनडीए की राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों से लेकर प्रांतीय नेतृत्व के प्रवास का यह मुख्य ठिकाना रहा है। घटक दलों के साथ उनका समन्वय हमेशा से सहज और प्रगाढ़ रहा है।