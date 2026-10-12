बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र समय पर बनवाएं; 2 साल की देरी पर अब कोर्ट का चक्कर, बिहार के सभी जिलों को निर्देश जारी

ड‍िजि‍टल डेस्‍क, भागलपुर। Bihar Birth Certificate New Rules: बिहार में बच्चों और नागरिकों का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) बनवाने की प्रक्रिया को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। यदि किसी व्यक्ति के जन्म की घटना के दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया जाता है, तो अब उसका निबंधन किसी प्रशासनिक पदाधिकारी या ब्लॉक-अनुमंडल स्तर से सीधे नहीं हो सकेगा। ऐसे मामलों में केवल प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी (Judicial Magistrate First Class) के अदालती आदेश के बाद ही जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

भारत सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित ‘जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2026’ को बिहार में 1 अक्टूबर 2026 से लागू कर दिया गया है। इस बाबत अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (योजना एवं विकास विभाग) के मुख्य रजिस्ट्रार डॉ. नुरुल हक सिवानी ने सभी जिला पदाधिकारियों (डीएम) और संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश भेज दिए हैं।

फर्जीवाड़े पर रोक के लिए धारा 13 में हुआ बदलाव स्कूलों में दाखिले, पासपोर्ट, सरकारी योजनाओं और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए केंद्र सरकार ने मूल अधिनियम, 1969 की धारा 13 में संशोधन किया है। विलंबित निबंधन (देरी से रजिस्ट्रेशन) की आड़ में उम्र में हेरफेर करने के मामलों पर नकेल कसने के लिए यह सख्त व्यवस्था लागू की गई है।

कब किसके आदेश से बनेगा जन्म प्रमाण पत्र? जन्म के एक वर्ष के बाद लेकिन दो वर्ष के भीतर निबंधन के लिए जिला दंडाधिकारी (DM), अनुमंडल दंडाधिकारी (SDO) या अधिकृत कार्यपालक दंडाधिकारी का आदेश अनिवार्य होगा। इसमें स्थानीय स्तर पर स्थल व तथ्यों की जांच की जाएगी।