Bihar Weath Update : भागलपुर में 24 घंटे में 20.9 मिमी बारिश, बंगाल की खाड़ी के सिस्टम से रुक-रुक कर बरसेंगे बादल
Bihar Weather Update :भागलपुर में पिछले 24 घंटों में 20.9 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जहाँ मौसम लगातार बदल ...और पढ़ें
HighLights
भागलपुर में 24 घंटे में 20.9 मिमी बारिश दर्ज।
बंगाल की खाड़ी का निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय, नमी बढ़ा रहा।
अगले 48 घंटे में रुक-रुक कर बारिश और उमस संभव।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bihar Weather Update : भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों मौसम पल-पल अपना रंग बदल रहा है। मंगलवार को भी दिनभर आसमान में कभी तेज धूप खिली तो कभी घने बादलों ने डेरा डाल दिया, जिसके बाद कई इलाकों में तेज बारिश हुई। सुबह से शाम तक मौसम के मिजाज में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला।
कहीं हल्की फुहारों से राहत मिली तो कहीं कुछ देर के लिए झमाझम बारिश ने सड़कों को तरबतर कर दिया। इस दौरान उमस और सुहावने मौसम के बीच आंखमिचौली चलती रही। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, मंगलवार को जिले में कुल 20.9 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है।
भागलपुर में 24 घंटे के भीतर 20.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज; दिनभर धूप, बादलों की घेराबंदी और उमस का खेल जारी
बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र और चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय, निचले वातावरण में लगातार आ रही नमी
मौसम विज्ञानी अनुपम नाहर का अनुमान: अगले 48 घंटों में झारखंड और उत्तर ओडिशा की ओर बढ़ेगा मौसमी सिस्टम
बुधवार को भी गरज-चमक के साथ रुक-रुक कर बारिश और तेज बौछारों के आसार; आर्द्रता 97% तक पहुंची
मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि बुधवार को भी मौसमी सिस्टम पूरी तरह सक्रिय रहेगा। इस दौरान रुक-रुक कर बारिश होने के साथ-साथ मेघगर्जन और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना बनी रहेगी। कुछेक इलाकों में कम समय के लिए तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं।
बंगाल की खाड़ी का सिस्टम खींच रहा भारी नम
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), भागलपुर केंद्र के मौसम विज्ञानी अनुपम नाहर ने बताया कि गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, उससे सटे उत्तरी तटीय ओडिशा, झारखंड और उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक मजबूत निम्न दबाव का क्षेत्र (Low-Pressure Area) बना हुआ है। इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से करीब 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, यह मौसमी प्रणाली अगले 48 घंटों में उत्तर ओडिशा और झारखंड से होते हुए पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगी।
क्यों अचानक बदल रहा है भागलपुर का मौसम?
इस निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से भागलपुर के निचले वायुमंडल में लगातार नमी युक्त हवाओं का अभिसरण (कन्वर्जेंस) हो रहा है। बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही नमी और मानसून ट्रफ के सक्रिय रहने के कारण बादल बनने की प्रक्रिया काफी तेज हो गई है। यही कारण है कि जैसे ही थोड़ी देर के लिए धूप निकलती है, स्थानीय संवहनीय गतिविधि (Convective Activity) के चलते अचानक काले घने बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है।
आर्द्रता 97% पर पहुंची, 31.2 डिग्री रहा अधिकतम ताप
मंगलवार के वर्षा आंकड़ों पर नजर डालें तो सुबह 8:30 बजे तक 4.1 मिमी और उसके बाद शाम 5:30 बजे तक 16.8 मिमी बारिश दर्ज की गई।
अधिकतम तापमान: 31.2 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम तापमान: 26.6 डिग्री सेल्सियस
सापेक्षिक आर्द्रता (Humidity): सुबह 88% से बढ़कर शाम को 97% तक पहुंच गई।
हवा की रफ्तार: पूर्वी दिशा से औसतन 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चली।
मौसम विभाग ने आगाह किया है कि बारिश के बीच जब भी धूप निकलेगी, वातावरण में उमस तेजी से बढ़ेगी, जिससे दोबारा बादल विकसित होकर बारिश कराएंगे। आने वाले दिनों में भी धूप, उमस और बारिश का यह मिलाजुला दौर जारी रहने के आसार हैं।