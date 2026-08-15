रेलवे की मंजूरी के इंतजार में अटका भोलानाथ फ्लाईओवर का अहम काम, दो विभागों के बीच तनातनी

जागरण संवाददाता, भागलपुर। मिरजानहाट शीतला स्थान से भीखनपुर गुमटी नंबर-3 तक बन रहे भोलानाथ फ्लाइओवर का सबसे अहम चरण रेलवे की मंजूरी के अभाव में अटका हुआ है।

रेलवे के हिस्से में गर्डर लांचिंग के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने चार माह पहले ही मालदा रेल मंडल को भेज दी थी, लेकिन अब तक स्वीकृति नहीं मिल सकी है। इससे परियोजना की गति प्रभावित होने की आशंका है।

पथ निर्माण मंत्री ई. शैलेंद्र कुमार के हालिया निरीक्षण के बाद निर्माण कार्य में तेजी आई है। अब तक 22 पिलरों पर गर्डर चढ़ाए जा चुके हैं, जबकि 18 पिलरों के हेमरहेड तैयार हैं। बौंसी और भोलानाथ रेलवे पुल के बीच चार हेमरहेड बन चुके हैं और एक की ढलाई चल रही है।

डिक्शन रोड, नयाटोला, भीखनपुर और इशाकचक पासीटोला में कई हिस्सों में पिलरों को जोड़ने का कार्य पूरा हो चुका है। कुछ स्थानों पर पीसीसी सड़क भी बन गई है। शेष हिस्सों में काम जारी है। मंत्री ने निर्माण एजेंसी को अगले वर्ष 30 जून तक फ्लाइओवर पूरा करने का निर्देश देते हुए गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने की चेतावनी दी है। रेलवे और निगम के बीच फंसी स्वीकृति गर्डर लांचिंग भोलानाथ और बौंसी रेलवे पुल के बीच होगी, जहां दो व्यस्त रेल लाइनों के ऊपर से फ्लाइओवर गुजरना है। इस हिस्से का फाउंडेशन कार्य पूरा हो चुका है। पुल निर्माण निगम के अनुसार, उनका एक कर्मी लगातार मालदा रेल मंडल कार्यालय के चक्कर लगा रहा है।

पहले पत्र नहीं मिलने की बात कही गई, फिर खोजबीन का हवाला दिया गया। बाद में निगम कर्मी स्वयं पत्र लेकर पहुंचा, लेकिन अब मामला मंडल और जोनल स्तर के बीच लंबित बताया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, इस मुद्दे पर पुल निर्माण निगम और रेलवे अभियंताओं के बीच टेलीफोन पर तीखी नोकझोंक भी हुई। निगम ने रेलवे से यहां तक कहा कि यदि वह स्वयं गर्डर लांचिंग कराना चाहता है तो अपनी टीम भेज दे, निगम खर्च वहन करने को तैयार है। इसके बावजूद अंतिम मंजूरी नहीं मिल सकी है।

जमीन अधिग्रहण अंतिम चरण में फ्लाइओवर के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। प्रशासन ने प्रभावित रैयतों के मुआवजे की राशि तय कर नोटिस जारी कर दिए हैं। भुगतान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य और गति पकड़ने की उम्मीद है।