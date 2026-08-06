बिहार यूथ बास्केटबॉल चैंपियनशिप के लिए भागलपुर टीम का चयन 9 अगस्त को; बहादुरपुर कोर्ट पर पहुंचें बालक-बालिका खिलाड़ी

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर जिले के प्रतिभावान बास्केटबॉल खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन अवसर सामने आया है। बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ भागलपुर द्वारा आगामी 'बिहार राज्य यूथ बास्केटबॉल चैंपियनशिप' के लिए भागलपुर जिला टीम के गठन हेतु चयन ट्रायल आयोजित किया जा रहा है। एसोसिएशन के आयोजन सचिव ओशो आनंद ने जिले के सभी स्कूलों व कॉलेजों के प्राचार्यों, अभिभावकों, कोचों एवं खिलाड़ियों को इसकी आधिकारिक सूचना दी है।

9 अगस्त को सुबह 7 बजे से बहादुरपुर कोर्ट में होगा ट्रायल आयोजन सचिव ने बताया कि ट्रायल की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इच्छुक खिलाड़ी तिथि और समय का विशेष ध्यान रखें: तारीख: 9 अगस्त 2026

रिपोर्टिंग टाइम: सुबह 06:45 बजे

ट्रायल शुरू होने का समय: सुबह 07:00 बजे

स्थान: बहादुरपुर बास्केटबॉल कोर्ट, भागलपुर पात्रता, आयु सीमा और अनिवार्य दस्तावेज आयु सीमा: चयन प्रक्रिया में केवल वही खिलाड़ी भाग लेने के लिए योग्य होंगे, जिनकी जन्म तिथि 01 जनवरी 2010 या उसके बाद की हो।

जरूरी कागजात: खिलाड़ियों को दो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र (मूल प्रति व फोटोकॉपी) और जन्म प्रमाण पत्र (मूल प्रति व फोटोकॉपी) साथ लाना अनिवार्य है।

सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज (Original Documents) लाना आवश्यक है। कागजात प्रस्तुत न करने पर खिलाड़ी को चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। चयन समिति और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) की जिम्मेदारी विश्वजीत कुमार (मो. 7549363908) को सौंपी गई है। वहीं, जिला टीम के निष्पक्ष चयन के लिए चार सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया है, जिसमें डॉ. आदित्य अमन, अक्षय अमन, सत्यम रॉय और जॉय बाबू राम सोरेन शामिल हैं।

एसोसिएशन ने सभी इच्छुक खिलाड़ियों से उचित बास्केटबॉल किट (खेल पोशाक) में समय पर उपस्थित होने की अपील की है। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर चयन समिति का लिया गया निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा।

इधर, बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ भागलपुर के अध्यक्ष मृत्युंजय तिवारी एवं सचिव सौरभ कुमार ने चयन ट्रायल के सफल आयोजन और आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भागलपुर टीम के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। पदक विजेताओं का 8 अगस्त को सम्मान भागलपुर के युवा खिलाड़ियों ने एक बार फिर राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक दरभंगा में आयोजित 'बिहार राज्य सब-जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप' में भागलपुर की अंडर-14 बालक एवं बालिका खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक (मेडल) अपने नाम किया है और जिले का नाम गौरवान्वित किया है।

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बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ भागलपुर के सचिव सौरव कुमार ने इस ऐतिहासिक सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए बताया कि खिलाड़ियों के इस उत्कृष्ट प्रदर्शन ने पूरे जिले को गौरवान्वित किया है। 8 अगस्त को बहादुरपुर कोर्ट में शाम 5 बजे से सम्मान समारोह इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के उपलक्ष्य में विजेता खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार है: