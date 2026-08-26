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भागलपुर में नारी शक्ति: DM अलंकृता पांडेय से लेकर BDO-CO तक संभाल रहीं कमान; बाढ़, सेतु से लेकर श्रावणी मेले तक असर

By Hirshikesh Tiwari Edited By: Dilip Kumar Shukla
Updated: Wed, 26 Aug 2026 12:50 PM (IST)

भागलपुर में जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय के नेतृत्व में महिला अधिकारी प्रशासनिक कमान संभाल रही हैं। वे विकास कार्यों, श्रावणी मेले के सफल आयोजन और बाढ़ आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

अंतरराष्ट्रीय महिला समानता दिवस पर प्रशासनिक नेतृत्व में नारी शक्ति का दबदबा; विकास से आपदा प्रबंधन तक अहम भूमिका

अंतरराष्ट्रीय महिला समानता दिवस पर प्रशासनिक नेतृत्व में नारी शक्ति का दबदबा; विकास से आपदा प्रबंधन तक अहम भूमिका

HighLights

  1. महिला अधिकारी भागलपुर प्रशासन में शीर्ष नेतृत्व कर रही हैं।

  2. श्रावणी मेले का सफल आयोजन आधुनिक तकनीक से किया गया।

  3. बाढ़ आपदा में संवेदनशील और साहसिक निर्णय लिए गए।

जागरण संवाददाता, भागलपुर। जिस आधी आबादी को कभी बदलाव की गाथा में केवल एक सामान्य किरदार माना जाता था, आज वही आधी आबादी भागलपुर के प्रशासनिक फलक पर मुख्य नेतृत्वकर्ता की भूमिका में मजबूती से स्थापित है। अंतरराष्ट्रीय महिला समानता दिवस के अवसर पर जिले की प्रशासनिक संरचना में यह बदलाव विशेष मायने रखता है।

शीर्ष प्रशासनिक कमान से लेकर राजस्व, ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण, बाल संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, अंचल तथा प्रखंड स्तर तक महिला अधिकारी अत्यंत कुशलता से जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं। जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय के नेतृत्व में प्रशासनिक तंत्र में महिलाओं की यह भागीदारी महज पदभार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह निर्णय लेने की क्षमता, कुशल प्रबंधन और धरातल पर दिखने वाले ठोस परिणामों में साफ नजर आ रही है।

जिले में विकास की गति को तेज करने से लेकर आमजन की समस्याओं के समाधान तक महिला नेतृत्व की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। डीएम के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी, राजस्व मामलों के समयबद्ध निष्पादन और ग्रामीण विकास को गति दी जा रही है।

श्रावणी मेला में लेजर शो और आधुनिक सोच का संगम

विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के सफल आयोजन में भी नई सोच और तकनीक का प्रभावी समन्वय देखने को मिला। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वच्छता और सुगम आवागमन की व्यापक व्यवस्था के साथ-साथ सुल्तानगंज में लेजर शो का अभिनव प्रयोग किया गया। परंपरा और आधुनिक तकनीक के इस सुंदर तालमेल ने जिले की आयोजन क्षमता और प्रशासनिक सोच को एक नया आयाम दिया।

जिले में प्रमुख पदों पर महिला नेतृत्व

  • जिलाधिकारी: अलंकृता पांडेय

  • प्रभारी पदाधिकारी (जिला लोक सूचना शाखा) सह DCLR (सदर): अपेक्षा मोदी

  • OSD (जिला गोपनीय शाखा) एवं राजस्व पदाधिकारी: अंकिता चौधरी

  • वरीय उप समाहर्ता (जिला सामान्य शाखा): सोनाली

  • SDC (स्थापना कोषांग) सह जिला प्रमाणपत्र पदाधिकारी: सुभाषिनी प्रसाद

  • अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी: डॉ. मीनाक्षी (सदर), बैजन्ती (कहलगांव), सोनी कुमारी (नवगछिया)

  • जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS): अनुपमा कुमारी

  • सहायक निदेशक (जिला बाल संरक्षण इकाई): बेबी रानी

  • जिला पशुपालन पदाधिकारी: डॉ. अंजली कुमारी

  • सहायक निदेशक (जिला उद्यान): मधु प्रिया

  • आईटी मैनेजर: पुनम कुमारी

  • अंचलाधिकारी (CO): अदिति रंजन (बिहपुर), दिव्या कुमारी (सबौर), डॉ. हर्षा कोमल (शाहकुंड)

  • प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO): मोनी कुमारी सोनी (खरीक), शालिनी कुमारी (नाथनगर), प्रियंका कुमारी (रंगराचौक)

बाढ़ आपदा में संवेदनशीलता और साहसिक फैसले

बाढ़ और प्राकृतिक आपदा जैसी विकट चुनौतियों के दौरान महिला अधिकारियों के त्वरित प्रबंधन और संवेदनशीलता की परीक्षा हुई। गंगा के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए जिले की लाइफलाइन माने जाने वाले विक्रमशिला सेतु पर आवागमन बंद रखने की अवधि बढ़ाने का साहसिक निर्णय समय रहते लिया गया। जनसुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लिया गया यह फैसला प्रशासनिक परिपक्वता को दर्शाता है।

बाढ़ प्रभावित दियारा क्षेत्रों की 24 घंटे सघन निगरानी करने के साथ ही डीएम समेत तमाम महिला अधिकारियों ने खुद जलमग्न इलाकों में नाव के सहारे पहुंचकर जमीनी हालात का जायजा लिया और मौके पर ही राहत कार्यों के कड़े निर्देश दिए।

भागलपुर की यह प्रशासनिक तस्वीर महिला समानता को केवल एक रस्मी औपचारिकता से ऊपर उठाकर धरातल पर वास्तविक रूप में साकार कर रही है।