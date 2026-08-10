भागलपुर मौसम : दोपहर बाद छाएंगे काले बादल, गरज के साथ होगी बारिश; 2.5 MM वर्षा से मिली उमस से राहत

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर और आसपास के इलाकों में सोमवार को मौसम का मिजाज मिला-जुला और परिवर्तनशील रहने की संभावना है। सुबह से लेकर दोपहर तक धूप और बादलों की आंख-मिचौली बनी रहेगी। हालांकि, दोपहर बाद बादलों की सक्रियता तेजी से बढ़ेगी, जिससे जिले के विभिन्न हिस्सों में छिटपुट बौछारें पड़ने और गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के पूरे आसार हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दक्षिण बिहार और आसपास के क्षेत्रों में मौसमी प्रणालियों का असर बना हुआ है। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। कम दबाव के क्षेत्र और चक्रवाती परिसंचरण से बदलेगा मिजाज मौसम विभाग भागलपुर केंद्र के वैज्ञानिक अनुपम नाहर ने मौसम प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तरी ओडिशा और उससे सटे झारखंड के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र (Low Pressure Area) अब आगे बढ़ते हुए उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश एवं उससे सटे छत्तीसगढ़ के ऊपर केंद्रित हो गया है। इससे संबद्ध चक्रवाती परिसंचरण (Cyclonic Circulation) ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर झुका हुआ है, जो नमी खींच रहा है।

इसके साथ ही समुद्र तल पर मानसून ट्रफ वर्तमान में बीकानेर, ग्वालियर, उत्तर-पूर्वी मध्य प्रदेश के कम दबाव क्षेत्र के केंद्र और पुरी होते हुए दक्षिण-पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। मध्य क्षोभमंडलीय हवाओं में पश्चिमी विक्षोभ भी एक ट्रफ के रूप में सक्रिय है। इसके अलावा मध्य असम और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के ऊपर भी ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है।

धूप और बादलों की आवाजाही से बनी रहेगी उमस, शाम को मिलेगी राहत वैज्ञानिक अनुपम नाहर के अनुसार, इन सभी मौसमी प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव से भले ही पूरे राज्य में बारिश संबंधी गतिविधियों में थोड़ी कमी आए, लेकिन दक्षिण बिहार, विशेषकर भागलपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।

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दिन के समय धूप खिलने और बादलों की आवाजाही के कारण हवा में नमी का असर रहेगा, जिससे बीच-बीच में उमस महसूस हो सकती है। हालांकि, दोपहर बाद या शाम के समय गरज-चमक के साथ होने वाली हल्की बारिश मौसम को सुहावना बना देगी।

2.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज, 33.5 डिग्री रहा अधिकतम तापमान रविवार को दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार भागलपुर का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुबह के समय हवा में सापेक्षिक आर्द्रता (नमी) 81 प्रतिशत और शाम को 76 प्रतिशत दर्ज की गई।