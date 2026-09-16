उमस के बीच झमाझम बारिश से बदला मौसम! भागलपुर में आज भी गरज-चमक के साथ बौछारें, दोपहर बाद बढ़ेगी रफ्तार
Bhagalpur Weather Forecast Rain Alert: भागलपुर में मंगलवार दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश से भीषण उमस और गर्मी से राहत ...और पढ़ें
HighLights
मंगलवार दोपहर बाद भागलपुर में 14.8 मिमी बारिश दर्ज।
भीषण उमस और चिपचिपी गर्मी से लोगों को मिली राहत।
बुधवार को भी दोपहर बाद तेज बारिश की संभावना।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Weather Forecast Rain Alert: जिले में मंगलवार की सुबह मौसम अपेक्षाकृत शांत और उमस भरा रहा, लेकिन दोपहर बाद अचानक आसमान का मिजाज बदल गया। घने काले बादलों के घिरने के साथ ही शहरी और ग्रामीण इलाकों में तेज गरज-चमक के बीच झमाझम बारिश शुरू हो गई।
दोपहर बाद हुई इस वर्षा ने भीषण उमस और चिपचिपी गर्मी से बेहाल लोगों को बड़ी राहत दी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के भागलपुर केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक, सुबह 8:30 बजे तक वर्षा दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद से शाम 5:30 बजे के बीच कुल 14.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद हवा में नमी बढ़ने से शाम होते-होते मौसम सुहाना और खुशनुमा हो गया।
तापमान के आंकड़ों की बात करें तो मंगलवार को भागलपुर का अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वातावरण में सापेक्षिक आर्द्रता (ह्यूमिडिटी) 84 प्रतिशत दर्ज की गई। इस दौरान उत्तर दिशा की ओर से औसतन तीन किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। तापमान अधिक रहने के बावजूद बारिश और बढ़ी हुई नमी के चलते शाम के समय मौसम में सुखद बदलाव महसूस किया गया।
राजस्थान से बंगाल की खाड़ी तक चक्रवाती तंत्र सक्रिय
मौसम में आए इस बदलाव का वैज्ञानिक कारण स्पष्ट करते हुए भागलपुर मौसम केंद्र के मौसम विज्ञानी अनुपम नाहर ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम राजस्थान, कच्छ से सटे इलाके और दक्षिण-पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इससे संबद्ध चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से करीब 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है।
भागलपुर में मंगलवार दोपहर बाद बदला मौसम का मिजाज; 14.8 मिमी वर्षा दर्ज, भीषण उमस व गर्मी से मिली राहत
अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री और न्यूनतम 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज; हवा में नमी का स्तर 84 प्रतिशत तक पहुंचा
राजस्थान से बंगाल की खाड़ी तक बना चक्रवाती तंत्र व मानसून ट्रफ; पूर्वी बिहार में प्रचुर नमी से बन रहे वर्षा के अनुकूल बादल
मौसम विज्ञानी अनुपम नाहर का पूर्वानुमान: बुधवार को भी आंशिक बादल रहेंगे, दोपहर बाद और शाम में तेज हो सकती हैं बौछारें
इसके साथ ही समुद्र तल पर मानसून की अक्षीय रेखा (मानसून ट्रफ) भी इस निम्न दबाव के केंद्र से होकर उदयपुर, रायसेन, पेंड्रा रोड, रांची और दीघा होते हुए उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। इसके अतिरिक्त, उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों के ऊपर ऊपरी वायुमंडल में एक अन्य चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इन मौसमी प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव से पूर्वी बिहार के वातावरण में पर्याप्त नमी बनी हुई है, जिससे स्थानीय स्तर पर गरज वाले बादलों का विकास हो रहा है और वर्षा की स्थिति बन रही है।
दोपहर बाद और शाम में बढ़ सकती है बारिश की गतिविधि
मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, बुधवार को भागलपुर और आसपास के इलाकों में आंशिक से सामान्य रूप से बादल छाए रह सकते हैं। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का आकलन है कि दोपहर बाद और शाम के समय मौसमी गतिविधि तेज हो सकती है, जिससे रुक-रुक कर तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है।