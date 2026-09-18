भागलपुर में तेज धूप के साथ उमस बढ़ी, दोपहर बाद गरज-चमक संग बारिश का अलर्ट; जानें अगले 3 दिनों का मौसम

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Weather Forecast Update: रेशमी नगर भागलपुर में शुक्रवार की सुबह मौसम ने एक बार फिर करवट ली और तीखे तेवर दिखाए। दिन की शुरुआत चटक धूप के साथ हुई और आसमान से बादलों का पहरा लगभग गायब दिखा। सुबह-सवेरे ही सूर्य की किरणों की तपिश बढ़ने से तापमान में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई, जिससे लोग पसीने से तरबतर होने लगे।

हवा में अत्यधिक आर्द्रता मौजूद रहने की वजह से उमस भरी गर्मी ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है। हालांकि, मौसम विज्ञान केंद्र का मानना है कि दिनभर मौसम पूरी तरह शुष्क या साफ नहीं रहेगा। दोपहर बाद स्थानीय मौसमी कारकों के सक्रिय होते ही आसमान में गरज-चमक वाले बादल उमड़ सकते हैं, जिससे कुछ हिस्सों में झमाझम बारिश के आसार बनेंगे।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के भागलपुर केंद्र द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, शुक्रवार को जिले के अधिकांश हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दौरान एक से दो स्पेल (दौर) में गरज के साथ तेज बौछारें पड़ने की प्रबल संभावना है। विभाग ने शुक्रवार को अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाने का अनुमान जताया है।

संवहनीय बादलों का बन रहा सिस्टम, रुक-रुककर बरसेंगे मेघ मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, वर्तमान मौसमी चक्र में एक खास पैटर्न देखा जा रहा है। पूर्व में हुई मानसूनी वर्षा के कारण जमीन और वायुमंडल में पहले से प्रचुर नमी मौजूद है। शुक्रवार सुबह से निकली तेज धूप के कारण पृथ्वी की निचली सतह तेजी से गर्म हो रही है। वातावरण में मौजूद नमी और अत्यधिक गर्मी का मेल होने से दोपहर बाद वातावरण में स्थानीय स्तर पर संवहनीय (कन्वेक्टिव) बादल विकसित होने की अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं।

भागलपुर में शुक्रवार सुबह से चटक धूप निकलने से तापमान में इजाफा, वातावरण में नमी के कारण उमस से लोग परेशान

मौसम विभाग का पूर्वानुमान: दिन के दूसरे पहर में संवहनीय बादल बनने से गरज-चमक के साथ हो सकती है रुक-रुककर बारिश

शुक्रवार को अधिकतम तापमान 34 और न्यूनतम 26 डिग्री रहने के आसार; शनिवार को पारा चढ़कर 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा

आगामी सोमवार तक सुबह तीखी धूप और दोपहर बाद बादलों की आवाजाही के साथ बारिश और आंधी का दौर जारी रहने की संभावना ऐसे बादलों के बनने से शहर अथवा देहात के चुनिंदा इलाकों में अचानक तेज गरज-चमक और झोंके वाली हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। लिहाजा, पूरे दिन लगातार झड़ी लगने के बजाय स्पेल-वाइज यानी रुक-रुककर बौछारें पड़ने की उम्मीद है।

शनिवार को 35 डिग्री पहुंचेगा पारा, 3 दिन ऐसा ही रहेगा मिजाज मौसम विभाग के सात दिवसीय मध्यम अवधि पूर्वानुमान के अनुसार, शनिवार को गर्मी और उमस में और इजाफा हो सकता है। शनिवार को भागलपुर का अधिकतम तापमान बढ़कर 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। हालांकि, शनिवार को भी बादलों की गड़गड़ाहट और आंधी के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके बाद रविवार और सोमवार को भी अधिकतम पारा 34 डिग्री के आसपास रहेगा और रुक-रुककर एक-दो दौर की बारिश से राहत मिलने का सिलसिला बना रहेगा।