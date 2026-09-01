सुबह बादलों का पहरा और हल्की फुहारें: भागलपुर में सुहाने मौसम के बीच IMD का बड़ा अलर्ट, 48 घंटे कैसा रहेगा मिजाज?

जागरण संवाददाता, भागलपुर। Bhagalpur Weather Today: भागलपुर और आसपास के इलाकों में मंगलवार की सुबह मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला नजर आया। सुबह से ही आसमान घने बादलों के आगोश में लिपटा रहा और कई इलाकों में हल्की फुहारें पड़ीं। धूप नहीं निकलने के कारण वातावरण में ठंडक घुली रही, जिससे लोगों को पिछले कई दिनों से सता रही चिपचिपी उमस से काफी राहत मिली।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और इस दौरान गरज-चमक के साथ एक-दो दौर की तेज बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं। Bhagalpur Weather Today: भागलपुर में बादलों के साए में सुबह, हल्की फुहारों से गिरा पारा; दिन में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट

भागलपुर में मंगलवार सुबह से घने बादलों का डेरा; हल्की फुहारों से उमस में कमी, मौसम हुआ सुहाना

अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान; सुबह के वक्त आर्द्रता 90% दर्ज सोमवार को जिले में 5.6 मिमी बारिश हुई रिकॉर्ड; मंगलवार को भी दिन में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना मौसम विज्ञान विभाग (IMD) का पूर्वानुमान: बुधवार और गुरुवार को भी जारी रहेगा मध्यम बारिश का दौर मौसम विज्ञानियों के अनुसार, मंगलवार को भागलपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। सुबह के समय हवा में आर्द्रता (ह्यूमिडिटी) का स्तर करीब 90 प्रतिशत दर्ज किया गया। दिन में बारिश की स्थिति में पारे में और गिरावट दर्ज की जा सकती है।

सोमवार को दर्ज हुई 5.6 मिमी वर्षा इससे पूर्व सोमवार को भी भागलपुर में मौसम का रुख मेहरबान रहा। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार को जिले में कुल 5.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। इस दौरान अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जिससे दिनभर मौसम में नरमी बनी रही।

धूप निकलने पर बढ़ सकती है उमस, स्थानीय स्तर पर बनेंगे बादल मौसम विभाग ने सतर्क करते हुए बताया कि यदि दिन में कुछ देर के लिए बादलों की ओट से धूप निकलती है, तो आर्द्रता अधिक होने की वजह से उमस में अचानक इजाफा हो सकता है। उमस बढ़ने और तापमान चढ़ने से स्थानीय स्तर पर कपासी बादल (Convective Clouds) विकसित होंगे, जिससे दोपहर बाद या शाम को फिर से तेज गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने के अनुकूल हालात बनेंगे।