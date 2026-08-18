भागलपुर मौसम : बंगाल की खाड़ी से गुजरा डिप्रेशन, 18-19 अगस्त को झमाझम बारिश का अलर्ट; तापमान गिरा, उमस से मिली राहत

जागरण संवाददाता, भागलपुर। उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी से उठे गहरे दबाव (डिप्रेशन) और सक्रिय मानसून ट्रफ के संयुक्त प्रभाव से भागलपुर सहित पूरे अंग क्षेत्र में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। मंगलवार की अल सुबह से ही आसमान में घने काले बादलों ने डेरा डाल लिया और रुक-रुककर तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। सूर्य के दर्शन नहीं होने और लगातार फुहारों से तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई, जिससे पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी से बेहाल लोगों को बड़ी राहत मिली है।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अगले 48 घंटे यानी 18 और 19 अगस्त तक भागलपुर और सीमावर्ती जिलों में रुक-रुककर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। जानिए क्यों अचानक बदला मौसम का मिजाज? उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे ओडिशा-पश्चिम बंगाल तट पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र और अधिक शक्तिशाली होकर 'डिप्रेशन' में तब्दील हो चुका है। यह मौसमी प्रणाली उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए गांगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड से होते हुए बिहार के वायुमंडल में प्रवेश कर रही है।

इसके चलते समुद्र से नमी युक्त मानसूनी हवाओं का तेज प्रवाह बिहार की ओर हो रहा है। लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर बने विंड शीयर जोन और ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण (Cyclonic Circulation) के कारण भारी वर्षा के अनुकूल मजबूत परिस्थितियां बन गई हैं।

18-19 अगस्त तक बढ़ेगा दायरा, मौसम विज्ञानी ने दी चेतावनी मौसम विज्ञानी अनुपम नाहर ने बताया कि जैसे-जैसे डिप्रेशन आगे बढ़ेगा, बारिश का कवरेज एरिया और इसकी तीव्रता दोनों में बढ़ोतरी होगी। 18 और 19 अगस्त को भागलपुर, बांका, मुंगेर सहित आसपास के जिलों में तेज बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं। 20 अगस्त से इस मौसमी सिस्टम के कमजोर पड़ने के बाद वर्षा की गतिविधियों में धीरे-धीरे कमी आने के आसार हैं।

किसानों के चेहरे खिले, निचले इलाकों में जलजमाव की आशंका मंगलवार सुबह से हो रही इस मानसूनी बारिश से धान समेत खरीफ की अन्य फसलों को भरपूर नमी मिली है, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। हालांकि, लगातार तेज बारिश होने पर शहर के निचले रिहायशी इलाकों में जलजमाव और प्रमुख सड़कों पर आवागमन प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।

मेघगर्जन और आकाशीय बिजली से सावधान रहने की अपील मौसम विभाग ने बारिश के दौरान तेज हवा और मेघगर्जन के साथ आकाशीय बिजली (वज्रपात) की आशंका को देखते हुए आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खराब मौसम के दौरान लोगों से खुले मैदानों, जलजमाव वाले स्थानों, बड़े पेड़ों और बिजली के खंभों व ट्रांसफार्मर के पास खड़े न होने की अपील की गई है।