भागलपुर में छठ बाद बदलेगी सफाई व्यवस्था : 222 करोड़ की निविदा, मुसहरी घाट-बागबाड़ी में बनेंगे मॉडर्न ट्रांसफर स्टेशन

जागरण संवाददाता, भागलपुर। शहर में ठोस अपशिष्ट और कचरा प्रबंधन व्यवस्था को हाई-टेक व मजबूत बनाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में शहर के मुसहरी घाट और बागबाड़ी में 50-50 टन प्रतिदिन कचरा निस्तारण क्षमता वाले दो अत्याधुनिक कचरा ट्रांसफर स्टेशन बनाए जाएंगे। इन दोनों नए ट्रांसफर स्टेशनों के निर्माण पर लगभग 18 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

वर्तमान में नगर निगम क्षेत्र में चार कचरा ट्रांसफर स्टेशन संचालित हैं। दो नए स्टेशन बन जाने के बाद शहर के विभिन्न हिस्सों से कचरा संग्रहण (कलेक्शन) और उसके परिवहन (ट्रांसपोर्टेशन) की प्रक्रिया काफी तेज और सुगम हो जाएगी। इसके साथ ही वार्ड पार्षदों की सफाई संबंधी शिकायतों के त्वरित और समयबद्ध समाधान की कानूनी जिम्मेदारी भी तय की जा रही है, जिसका अनिवार्य प्रावधान टेंडर की सामान्य शर्तों के स्थान पर चयनित एजेंसी के साथ होने वाले मूल अनुबंध (एग्रीमेंट) में शामिल किया जाएगा।

216 से बढ़कर 222 करोड़ हुआ बजट, छठ बाद नई एजेंसी संभालेगी कमान शहर की समग्र स्वच्छता और डोर-टू-डोर कचरा उठाव के लिए नगर निगम ने नई एजेंसी के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके तहत संशोधित प्राक्कलन में सफाई व्यवस्था की निविदा राशि को 216 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 222 करोड़ रुपये कर दिया गया है। चयनित एजेंसी के साथ चार साल का दीर्घकालिक अनुबंध किया जाएगा।

शनिवार को आयोजित प्री-बिड (Pre-Bid) बैठक में दिल्ली, नोएडा, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद, तेलंगाना और रांची जैसे प्रमुख शहरों की करीब 10 नामचीन सफाई एजेंसियों ने हिस्सा लेकर टेंडर में गहरी रुचि दिखाई है। एजेंसियां 24 अगस्त से 21 सितंबर तक अपना निविदा प्रपत्र जमा कर सकेंगी। 21 सितंबर को तकनीकी बिड खोली जाएगी और 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) तक चयनित एजेंसी फाइनल करने का लक्ष्य है। एजेंसी को संसाधन, वाहन और स्टाफ जुटाने का समय देने के बाद छठ पूजा के उपरांत नवंबर के अंतिम सप्ताह से नया सफाई तंत्र पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा।

प्री-बिड बैठक में दूर की गईं एजेंसियों की शंकाएं प्री-बिड बैठक में शामिल एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने निविदा की शर्तों, पेनल्टी (जुर्माना) क्लॉज और बैंक गारंटी से जुड़े विभिन्न तकनीकी बिंदुओं पर सवाल रखे। उपनगर आयुक्त आमिर सोहेल और राजेश पासवान ने प्रतिनिधियों के तमाम सवालों के बिंदुवार जवाब दिए। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि बैठक में उठे सभी सवालों और स्पष्टीकरणों को आगामी दो से तीन दिनों में आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।

हर वार्ड में 5 ई-रिक्शा, एजेंसी को रखने होंगे रिजर्व वाहन शहर के हर घर तक नियमित पहुंच बनाने के लिए नए नियमों के तहत एजेंसी को 255 ई-रिक्शा, 108 सीएनजी वाहन और 10 कंपैक्टर तैनात करने होंगे। इसके तहत नगर निगम के प्रत्येक वार्ड के हिस्से में पांच-पांच ई-रिक्शा दिए जाएंगे। इन सभी वाहनों के संचालन, ईंधन और मेंटेनेंस की पूरी जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी की होगी।