भागलपुर में तृप्ति कॉम्प्लेक्स से डीएन सिंह रोड तक बनेगा नाला, 29 लाख का प्रोजेक्ट; 4 महीने में पूरा होगा काम
भागलपुर नगर निगम ने वार्ड 20 में जलनिकासी व्यवस्था सुधारने के लिए 28.95 लाख रुपये की योजना शुरू की है। ...और पढ़ें
HighLights
वार्ड 20 में 28.95 लाख की लागत से नाला निर्माण।
तृप्ति कॉम्प्लेक्स से डीएन सिंह रोड तक बनेंगे नए नाले।
चार माह में कार्य पूरा, जलजमाव व दुर्घटनाएं होंगी कम।
जागरण संवाददाता, भागलपुर। नगर निगम ने वार्ड संख्या 20 में जलनिकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने और दुर्घटना की आशंका को दूर करने की दिशा में पहल शुरू कर दी है। नगर निगम की ओर से नाला, पुलिया और स्लैब निर्माण के लिए अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की गई है।
इसके तहत तृप्ति कॉम्प्लेक्स से डीएन सिंह रोड तक दोनों तरफ नाला निर्माण कराया जाएगा। वहीं, श्री निकेतन से विनोद जायसवाल तक नाला के साथ एक पुलिया का भी निर्माण होगा।
निविदा के अनुसार, योजना की प्राक्कलित राशि 28.95 लाख रुपये है। कार्य के लिए 58 हजार रुपये अग्रधन और पांच हजार रुपये परिमाण विपत्र शुल्क निर्धारित किया गया है। योजना का क्रियान्वयन 15वें वित्त आयोग की राशि से किया जाएगा। कार्य पूरा करने की समय सीमा चार माह निर्धारित की गई है।
दरअसल, वार्ड 20 स्थित डीएन सिंह रोड से समीर घोष लेन की ओर जाने वाले रास्ते में नाला का स्लैब क्षतिग्रस्त होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। खासकर बारिश के दौरान नाले में पानी का तेज बहाव रहने और जलजमाव के बीच लोगों को आवागमन करना पड़ता था।
क्षतिग्रस्त स्लैब के कारण सड़क पर दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती थी। स्थानीय लोगों की ओर से नाला और स्लैब की स्थिति में सुधार की मांग की जा रही थी। इसे देखते हुए नगर निगम ने नाला व पुलिया निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है।
14 सितंबर तक होगा ऑनलाइन आवेदन
निविदा दस्तावेज सात से 14 सितंबर को दोपहर तीन बजे तक ऑनलाइन अपलोड किए जा सकेंगे। तकनीकी बीड 15 सितंबर को दोपहर 3:30 बजे के बाद खोली जाएगी। वित्तीय बीड तकनीकी बीड के निष्पादन के बाद खोली जाएगी।
निविदा की वैधता अवधि अंतिम तिथि से 120 दिन निर्धारित की गई है। नाला निर्माण पूरा होने के बाद क्षेत्र में जलनिकासी की समस्या कम होने के साथ ही क्षतिग्रस्त हिस्से में आवागमन भी सुरक्षित हो सकेगा। योजना से स्थानीय लोगों को बरसात के दौरान होने वाली परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है।