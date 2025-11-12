Bhagalpur Voting Percentage: भागलपुर में 67% मतदान, नाथनगर, सुल्तानगंज, कहलगांव और पीरपैंती ने तोड़े सारे रिकार्ड

अभिषेक प्रकाश, भागलपुर। Bhagalpur Voting Percentage 2025 बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान मंगलवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। भागलपुर जिले के सातों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

भागलपुर जिले का ओवरआल मतदान 67.5 प्रतिशत रहा, जो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के मुकाबले 9.8 प्रतिशत अधिक है। 2020 में 57.7 प्रतिशत मतदान हुआ था। इसबार खास बात यह रही कि जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों नाथनगर, सुल्तानगंज, कहलगांव और पीरपैंती ने आजादी के बाद के सारे मतदान रिकार्ड तोड़ डाले।जो यह दिखाता है कि जिले में सभी जगहों पर एग्रेसिव पोलिंग रही।

चुनाव आयोग की वोटर टर्नआउट ऐप रिपोर्ट के मुताबिक, शाम 7 बजे तक नाथनगर विधानसभा में 70 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। यह यहां का अब तक का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत है। 1995 में यहां 63.3 प्रतिशत मतदान हुआ था।

सुल्तानगंज विधानसभा में इस बार 65.43 प्रतिशत वोटिंग हुई, जो स्वतंत्रता के बाद पहली बार 65 प्रतिशत के पार पहुंची है। इससे पहले 1969 में यहां 60.82 प्रतिशत मतदान हुआ था। कहलगांव विधानसभा में भी मतदाताओं ने नया इतिहास रचा। यहां इस बार 72.83 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो अब तक का सर्वोच्च आंकड़ा है। इससे पहले 1990 में यहां 69.2 प्रतिशत मतदान हुआ था। पीरपैंती विधानसभा में भी रिकॉर्ड तोड़ उत्साह देखने को मिला। यहां 71.43 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि 2020 के चुनाव में यह मात्र 63.2 प्रतिशत था। जिले की छह सीटों पर गुड वोटिंग, भागलपुर में 60 प्रतिशत से कम मतदान भागलपुर जिले की सात में से छह विधानसभा क्षेत्रों में इस बार गुड वोटिंग दर्ज की गई, जहां सभी जगहों पर 60 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ। लेकिन भागलपुर विधानसभा एक बार फिर 60 प्रतिशत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई।

चुनाव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, जिले में सबसे अधिक मतदान कहलगांव विधानसभा में 72.83 प्रतिशत रहा, जबकि सबसे कम भागलपुर विधानसभा में 56.42 प्रतिशत वोट पड़े। हालांकि यह पिछली बार की तुलना में 7.52 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद यह सबसे अधिक मतदान है। उस समय यहां 57.4 प्रतिशत वोट पड़े थे, जबकि 2020 में मात्र 48.9 प्रतिशत मतदान दर्ज हुआ था। इस बार मतदाताओं में उत्साह तो दिखा, लेकिन शहरी उदासीनता अब भी बनी रही।