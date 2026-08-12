भागलपुर विक्रमशिला सेतु: 1 सितंबर नहीं, अब 29 अगस्त से ही बंद होगा ट्रैफिक; 3 दिन पहले ही शुरू होगी बैरिकेडिंग

जागरण संवाददाता, भागलपुर। क्षतिग्रस्त विक्रमशिला सेतु के पुनर्निर्माण कार्य के लिए 28 अगस्त की रात से ही बिहार राज्य पुल निर्माण निगम बैरिकेड करना शुरू कर देगा और 29 अगस्त से विक्रमशिला सेतु पर वाहनों का परिचालन रोक दिया जाएगा। पहले पुल निर्माण निगम की योजना एक सितंबर से ट्रैफिक ब्लाक करने की थी।

समस्या से बचने और समय पर काम शुरू करने के लिए तीन दिन पहले ही बैरिकेड किया जाएगा। टूटे हिस्से का सुपर सब स्ट्रक्चर अगले एक सप्ताह में भागलपुर और नवगछिया साइड पर पहुंच जाएगा। हरियाणा के पंचकूला में सुपर सब स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है।

गंगा में लगातार जलस्तर की वृद्धि के चलते नाव और मोटरबोट पर भी रोक लगा दी गई है। चार हिस्सों के स्ट्रक्चर को यहां सिर्फ लांच कर स्थापित किया जाएगा। विक्रमशिला फोरलेन सेतु का निर्माण करा रही एसपी सिंगला को ही सेतु के सुपर सब स्ट्रक्चर को स्थापित करने और सेतु के पुननिर्माण की जिम्मेदारी दी गई है।

पुल के पुनर्निमाण पर 99 करोड़ रुपये खर्च होंगे। विभागीय अधिकारियों के अनुसार सुपर सब स्ट्रक्चर की लंबाई 34 मीटर, 24 मीटर होगी। बेली ब्रिज हटाकर सेतु पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा। इस दौरान चार सुपर सब स्ट्रक्चर बदलने के साथ पुल के एक्सपेंशन ज्वाइंट व बेयरिंग बदले जाएंगे।

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पथ निर्माण विभाग के मंत्री ई.कुमार शैलेंद्र ने दो दिन पहले भागलपुर के एक विभागीय कार्यक्रम में बताया था कि सेतु के रिस्टोरेशन का काम अपने नियत समय से शुरू किया जाएगा। उन्होंने हाल ही में सेतु के पास एक पांटून ब्रिज की मांग केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की थी। जिसकी जल्द फिजिबिलिटी जांच कराने की बात मंत्री ने बताई है। बताते चलें कि तीन मई की देर रात सेतु का 34 मीटर का हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर नदी में समा गया था।